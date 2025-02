Palomar, apre il nuovo dipartimento di animazione a Bologna

Bologna, 24 febbraio 2025 – Palomar, una delle principali case di produzione cinetelevisive italiane, ha scelto l’Emilia-Romagna per aprire il suo nuovo dipartimento di animazione. La Cineteca di Bologna ha messo a disposizione gli spazi per i nuovi studi di Palomar Animation, inaugurati oggi con la partecipazione di autorità locali, tra cui l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, l’assessore alla Cultura di Bologna Daniele Del Pozzo, Carlo Degli Esposti direttore di Rai Kids e Luca Milano direttore della Cineteca di Bologna

In mattinata, circa settanta bambini hanno assistito a un’anteprima dei primi due episodi di "Le 3 Moschettiere", una nuova serie animata prodotta da Palomar, che debutterà su Raiplay e Rai Gulp dall’1 marzo. La serie, realizzata in collaborazione con la francese Method Animation e altre importanti realtà internazionali, è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna.

I nuovi studi di Palomar

I nuovi studi, situati in via Pietralata, ospitano una ventina di professionisti e potranno accogliere oltre 40 persone. Qui si sviluppano progetti di animazione contribuendo al rafforzamento dell'industria creativa locale.

“Speriamo – afferma l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni – anche che questo nuovo luogo, importante per la Rai e altri operatori internazionali, sia di stimolo e supporto per i tanti nuovi professionisti del settore e generatore di nuove opportunità produttive anche per le imprese regionali”.

L’assessore Del Pozzo: “Territorio estremamente attrattivo per le industri creative”

"Bologna e l’Emilia-Romagna si confermano un territorio estremamente attrattivo per le industrie creative- ha detto l’assessore del Comune di Bologna, Del Pozzo – L’arrivo di Palomar Animazione, negli stessi uffici che ospitarono la prima sede della Cineteca di Bologna, sono il segno di come questo territorio sia capace di fare sistema, non solo tra istituzioni, ma anche tra realtà pubbliche e il settore privato”.

“Le 3 moschettiere”, l’avventura diretta da Stéphane Mit

Dopo “Il villaggio incantato di Pinocchio”, “Le 3 Moschettiere” è la seconda serie animata Palomar sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission. Seguendo la traccia della storia originale di Dumas, ma con eroine al femminile, l’opera diretta da Stéphane Mit, racconta le avventure di tre giovani ragazze, più una quarta, dallo spirito libero, esuberante, coraggioso e leale, che combattono le ingiustizie e si oppongono a tutti coloro che mettono in pericolo il regno di Francia e la vita del suo giovane sovrano.