Arriva il graffio dei Pantera: la band heavy metal all’Unipol Arena

Bologna, 5 febbraio 2025 – Anche febbraio non risparmia i concerti. Come ogni mese ecco la puntata del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’ - da ascoltare sul sito online del Carlino e sulle principali piattaforme di riproduzione (Apple Podcast, Spotify, Google Podcast) - che vi propone una scaletta giorno per giorno dei migliori concerti e dei principali eventi sotto le Due Torri. Si parte venerdì 7 con l’esibizione di Animaux Formidables al Covo club per poi passare a un sabato che fa il pieno di serate: Kadebostany al Locomotiv; Danny Losito, Tanja Monies, Dj Mappa e Dj Rocky Pedro al Matis; Elso al Covo; Dark Ages Beriedir, Avelion e Intersidera da Alchemica. Sabato 8, ma a Casalecchio, tributo al Teatro Laura Betti con un’immersione completa nelle atmosfere, nei giochi di suoni e nei viaggi onirici dei Pink Floyd.

Il 12 febbraio invece arriva una delle band heavy metal più famose della storia all’Unipol Arena: dal Texas ecco i Pantera, mostri sacri dell’headbanging fin dai primi Anni ’80, anticipati dai Power Trip e dai King Parrot. Il 15 febbraio un altro nome di punta del mese: non è da perdere il concerto al Matis di Fatboy Slim, deejay e produttore britannico, che i più musicofili sicuramente conosceranno. ‘Praise you’ e ‘Right here, right now’ sono solo due dei tanti successi che valgono il prezzo del biglietto. Sempre sabato 15 c’è anche il duo bolognese Lovesick al Locomotiv, tra rock and roll e country.

Il 19 Stefano Bollani, pianista e compositore milanese, si esibisce al Teatro Manzoni e il giorno seguente, al Locomotiv, spazio a Luca Romagnoli. E ancora, un altro concerto che brilla in un febbraio ricco di divertimento e ritmo: James Blunt si prenderà il palco dell’Unipol Arena sabato 22 febbraio con la sua voce inimitabile. Sempre il 22, in provincia, al Teatro Comunale Bibiena di Sant’Agata Bolognese presente Antonella Ruggiero. Per chi ama ballare, oltre che ascoltare buona musica, al Matis il deejay set del livornese Ilario Alicante, star internazionale. L’ultimo sabato del mese chiude con Alberto Bianco al Covo e Okgiorgio al Tpo. Dulcis in fundo, febbraio regala anche l’esibizione di Maria Letizia Gorga al Bibiena di Sant’Agata Bolognese.

Annullato, invece, il concerto al Celebrazioni per il trentennale dei Secret Garden che era previsto il 27.