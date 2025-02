Paolo Zavallone, musiche segrete scritte per la tv

Bologna, 27 febbraio 2025 – Molta musica oggi dalle frequenze del podcast Il Resto di Bologna, ascoltabile online sul sito del nostro giornale e su Spotify. L’occasione speciale è la pubblicazione della compilation ’Paloma Supersound’, 12 brani mai ascoltati dal pubblico, della vasta produzione del maestro romagnolo Paolo Zavallone – mancato nel 2023 a 91 anni, molto più conosciuto come El Pasador – che proprio sotto le Due Torri fece la sua fortuna di autore, compositore, arrangiatore, tastierista, direttore d’orchestra e anche primo direttore artistico delle Verdi Note dell’Antoniano e dello Zecchino d’Oro. Tante le sue hit, anche celebri sigle televisive della Rai (come La sberla, Non stop, Signori si parte, ...) e altri titoli in stile disco music come Amada mia, amore mio e l’esotica Kilimangiaro.

Ma oggi ci occupiamo della sua carriera ’segreta’, ovvero quella di autore e produttore di ’Library Music’ ovvero la musica per sonorizzazioni, un capitolo dell’industria discografica non pensata per il pubblico ma per programmi televisivi, che ha avuto il suo apice tra gli anni Settanta e Ottanta.

Il disco in questione, in uscita il 28 febbraio, si intitola ’Paloma Supersound’, tiratura di 500 copie in vinile per la label romana Four Flies, e incorpora una selezione di pezzi dai cinque dischi prodotti da Zavallone con la sua etichetta bolognese Paloma Records tra il 1983 e 1984 e mai pubblicati. Un mondo sonoro sommerso che ha tanti estimatori nel mondo, non solo ascoltatori ma anche dj, producer, musicisti. Un mondo vintage e intrigante che ha caratterizzato il suono della nostra televisione – e quindi della nostra vita davvero scandita dal tubo catodico – tra gli anni Settanta e Ottanta e che ha avuto tra i suoi protagonisti anche Ennio Morricone e Piero Umiliani. Come ricorda Pierpaolo De Sanctis della Four Flies, un vero cacciatore di colonne sonore, “a distanza di anni, la Library Music di Zavallone può essere letta anche come un omaggio a una certa scena musicale bolognese, fatta di piccoli studi di provincia e soprattutto di giovani e talentuosi turnisti come Rudy Trevisi al sax e alle percussioni, Davide Romani al basso, Lele Melotti alla batteria e Paolo Gianolio alla chitarra, che insieme allo stesso Malavasi, di stanza ai synth, rappresentano praticamente la sezione ritmica dei dischi di Vasco Rossi tra 1983 e 1984”.

Nel nostro podcast ascolterete un racconto su Zavallone (il cui vero cognome era Zavalloni, ma sveleremo anche questa storia) e il suo rapporto con la musica, fatto da Cristina Zavalloni, sua figlia, cantante e compositrice che proprio col padre esordì nel mondo della musica nel brano ’Papà ha la bua’. Era il 1982 e lei aveva appena 9 anni.

“Mio padre ha avuto una relazione con la musica totalizzante – sono le parole di Cristina, che annuncia l’arrivo di uno spettacolo dedicato al maestro il prossimo settembre al Modernissimo –, non solo con la materia musicale ma con il mestiere di musicista, con tutto l’artigianato del farla, del viverne, del vivere di relazioni, di elaborare strategie, su come gestirsi, gestire il proprio talento”. E aggiunge: “Ho imparato per osmosi e per me quello era il modo di vivere la musica, un talento che uno ha e che è un onore, ma poi c’è l’onere di farlo fruttare questo talento. Fino all’ultimo minuto che ho potuto vivere accanto a lui, questo è stato il rapporto con la sua passione anche sofferta, va detto”.