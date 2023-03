Papa Gregorio XIII nello spazio, un asteroide dedicato al pontefice di Bologna

Papa Gregorio XIII

Bologna, 4 marzo 2023 – Alla fine la passione per lo spazio l’ha mandato in orbita. Fra gli asteroidi, con tanto di suo nome e cognome a imperitura memoria: Ugo Boncompagni, bolognese, passato alla storia come papa Gregorio XIII, in carica dal 1572 al 1585, da ieri ha un piccolo pianeta a lui dedicato. E ci mancherebbe altro, considerando che se non fosse per il suo calendario (gregoriano), ideato per scandire con precisione astrale il succedersi di mesi e giorni, oggi staremmo a festeggiare Natale il 12 gennaio e dovremmo attendere settembre per goderci il Ferragosto.

La decisione della Specula vaticana di attribuire a un asteroide il nome di Boncompagni - assunta in unione con l'Unione astronomica internazionale -, vuole essere un omaggio al Papa che per primo ha posto le premesse proprio per la fondazione della massima autorità cattolica nello studio della volta celeste. Anche se bisognerà attendere il 1891 per l'istituzione della Specola, non vi è dubbio che si debba al bolognese Boncompagni l'avvio della tradizione degli astronomi di Santa romana Chiesa. Uno su tutti, il gesuita padre Christopher Celsius, a cui affidò la stesura pratica del calendario e oggi asteroide come il Papa dello spazio.

Quel Gregorio XIII che, primo Pontefice della storia a risiedere al Quirinale, volle costruire in quella che per secoli sarà la residenza estiva dei Pontefici il cosiddetto Torrino: una sorta di rifugio segreto in cui potè scrutare indisturbato le stelle fino agli ultimi giorni di vita. A Bologna il nome di Boncompagni è legato a due luoghi in particolare: da un lato, l'Alma Mater Studiorum, in cui insegnò Diritto dal 1531 al 1539 divenendo uno dei più insigni giuristi dello Stato pontificio tanto da essere coinvolto in veste di perito nel Concilio di Trento; dall'altro, il palazzo di famiglia posto in via del Monte.

Lo ereditò dal padre Cristoforo, uomo di facoltosa casata mercantile, e, una volta ricevuta la porpora cardinalizia, il futuro Papa ne fece la propria sede di rappresentanza. In piena sintonia con lo stile dei principi della Chiesa del XVI secolo. Da Pontefice, Boncompagni si prodigò nell'attuazione dei decreti conciliari, accrescendo il centralismo romano e delegittimando la Riforma protestante. Provò a ricucire con gli ortodossi, mentre prosegui la politica antisemita dei predecessori Paolo IV e Pio V: inasprì l'azione dell'Inquisizione e vietò ai medici ebrei di curare i pazienti cristiani.

Si racconta che vagheggiò l'idea di una traduzione in latino del Corano e del Vangelo in arabo. Sicuramente ebbe il merito di mitigare le folate nepotiste, tipiche dei papati rinascimentali, anche se, quanto a favoritismi, si rifece col figlio Giacomo, nominandolo fra l'altro gonfaloniere papale, la massima autorità militare del potere temporale della Chiesa. Era divenuto padre da sacerdote nel 1548. Fatale l'amore per la nubile donna Maddalena Fulchini