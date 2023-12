Patti Smith dimessa dall’ospedale a Bologna, ma saltano gli appuntamenti a Venezia e Milano

Bologna, 13 dicembre 2023 – Dopo la paura, il sospiro di sollievo per Patti Smith. La cantante, che martedì pomeriggio era stata ricoverata per accertamenti all’ospedale Maggiore dopo uno sbalzo di pressione, è stata dimessa. A renderlo noto, l’Ausl in una nota.

Patti Smith al Maggiore insieme al personale medico e infermieristico

“Dopo un breve periodo di osservazione in Medicina d'urgenza all'Ospedale Maggiore dell'Azienda Usl oggi, 13 dicembre, Patti Smith viene dimessa e in buone condizioni di salute. Da parte dell'équipe del Pronto soccorso e della Medicina d'urgenza dell'Ospedale Maggiore, diretta da Alessio Bertini, l'augurio di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo”.

La sacerdotessa del rock, sorridente in foto assieme al personale del reparto, aveva accusato un malore prima del concerto previsto al teatro Duse, spettacolo poi cancellato. Dopo lo stop all’esibizione live, era stata portata all’ospedale per gli esami necessari

Ora, informano dal suo management, la cantante dovrà saltare anche i prossimi impegni a breve termine: il concerto in previsione domani sera a Venezia al Teatro Malibran (i biglietti saranno rimborsati sui circuiti Ticketone e Vivaticket) e il firmacopie del libro, sempre domani, alla libreria Rizzoli di Milano.