“Ecco perché la nevicata dell’85 fu unica”

Bologna, 7 febbraio 2024 – Cosa resterà degli anni Ottanta. Se lo chiedeva Raf e in qualche modo ce lo si chiede sfogliando il volume La nevicata del secolo. L’Italia nel 1985 (Il Mulino) in cui gli autori Arnaldo Greco e Pasquale Palmieri ricostruiscono quei giorni sotto zero. Un affresco che parte dalla ricostruzione metereologica, ma che si allarga all’immaginario del decennio. Se ne parlerà domani a Bologna – alle 15.30, alla Casa di Quartiere di via Saliceto – e se ne parlerà oggi, del nostro podcast il Resto di Bologna.

Pamieri, come mai quella nevicata è così famosa?

“Ci sono stati altri eventi climatici rilevanti all’insegna del freddo – spiega il docente universitario di Storia moderna e dei media –. Ad esempio la nevicata del 1956: chi è esperto di Sanremo ricorderà la canzone di Mia Martini (1990). Federico Fellini definì il 1929 l’anno del nevone. E quindi il 1985 non fu unico, ma il trauma provocato da quella nevicata non ha precedenti”.

Perché?

“Perché l’Italia, nel 1929 e nel 1956, è ancora rurale, la neve non è un ostacolo insormontabile, è parte dell’inverno. Nel 1985, invece, il Paese corre a pieni giri verso la modernità e l’interruzione di questo flusso velocissimo, lo stop forzato, non può essere tollerato. Così come un rallentamento economico non può essere sopportato. Nel racconto ci hanno aiutato esperti come Paolo Sottocorona e Luca Mercalli”.

Come andò nel gennaio 1985?

“Al tempo non c’erano previsioni ammantate delle certezze granitiche di oggi, ma il colonnello Andrea Baroni iniziò a preanunciare l’anomalia già dall’ultimo giorno del 1984. Un’altra particolarità fu l’orientamento geografico: il grande freddo arrivò prima al sud, poi risalì verso Roma e verso il 13 gennaio arrivò a Bologna e nel centro-nord: nevicò per 72 ore consecutive. Bologna e Milano furono le città più colpite, e pure la Riviera”.

Qualche ricordo?

“A Bologna la neve provocò vistose ondate di panico, rimaste nella memoria: ad esempio ci fu la paura di non avere l’acqua nelle tubature. Molte persone ricordano il tentativo di andare a scuola fra cumuli di neve che arrivavano all’altezza del collo e fu necessario l’intervento di Comune e volontari per liberare le principali arterie urbane”.

Fra le pagine c’è un ampio affresco degli anni Ottanta.

“Sono anni di grande trasformazione dopo quelli della violenza politica. Gli italiani hanno voglia di svago, di concentrarsi sui propri obiettivi. Il termine ombrello che si usava per raccontare quell’ondata emotiva era ’riflusso’, la tendenza a concentrarsi sulla propria sfera individuale”.

Quel decennio è da tempo tornato di ’moda’.

“Rappresenta un rifugio ideale di felicità, l’epoca delle televisioni private, dell’esplosione della pubblicità e dei marchi. Il numero delle persone che hanno voglia di ricordare quell’epoca di gioventù e opportunità è rilevante: noi più o meno consapolvemente, anche in virtù del funzionamento degli algoritmi, diventiamo ottimi clienti del mercato della nostalgia”.

C’è da chiedersi che nevicata o quali eventi vedremo in questo secolo...

“Abbiamo appena vissuto le alluvioni e in generale ci siamo quasi abituati alla catrastrofe climatica con un pizzico di rassegnazione. E allora la nevicata dell’85 per alcuni è un ricordo ammantato di dolcezza. Un racconto mitico in un presente in cui il nostro rapporto con il clima è diventato conflittuale”.