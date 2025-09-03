Perché bisogna registrarsi sul sito dei Radiohead per i biglietti dei loro concerti

Bologna, 3 settembre 2025 – Ora è ufficiale e per i fan dei Radiohead è una data da segnare sul calendario: la band britannica terrà quattro concerti a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio, per quattro serate evento. E già è scattata la febbre da biglietto: le date di venerdì 14 novembre, sabato 15, lunedì 17 e martedì 18 saranno sold out in pochi minuti, visto che l’ultima apparizione live di Thom Yorke, Jonny Greenwoodn e soci risale a sette anni fa. Sono infatti, le uniche date in Italia.

Come avere i biglietti

La strada è una sola e qui scatta la seconda data da segnare con il circoletto rosso sul calendario: per limitare il fenomeno dilagante del secondary ticketing (e quindi tagliare fuori bagarini e bot) e garantire che i biglietti arrivino direttamente ai fan è possibile acquistarli solo registrandosi sul sito della band radiohead.com.

Quando ci si può registrare

La prima fase per ottenere il biglietto scatta venerdì 5 settembre alle 11 e si chiude 60 ore dopo, alle 23 di domenica 7 settembre.

Quando si possono acquistare i biglietti

La vera vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre, ma riguarderà soltanto le persone che si sono registrate durante questo fine settimana. La quattro date bolognesi sono le seconde dopo la prima tappa (anche in questo caso di quattro sere) a Madrid. Dopo l’Unipol Arena, ci sono Londra, Copenhagen e Berlino (qui l’ultima data del 12 dicembre).

Quanti biglietti si possono acquistare

Ogni fan può comprare massimo 4 biglietti e solo per una delle date: una decisione presa per permettere al maggior numero di persone possibile di partecipare.

Quale città scegliere

Ma c’è di più: in ciascuna data, la maggior parte dei biglietti sarà assegnata a chi risiede più vicino allo spettacolo (e per vicino si intendono anche gli Stati confinanti). Un certo numero di tagliandi sarà però riservato – spiega la stessa band – “per chi desidera viaggiare dall'interno dell'Europa e per chi proviene da fuori Europa. Il nostro obiettivo è distribuire i biglietti in modo equo, in base alla domanda e in maniera geograficamente conveniente”.

Durante la prima fase, quella della registrazione, il fan può scegliere una o più città in cui si desidera vedere lo show. Nonostante tutti, è chiaro che si ha maggiori possibilità di avere i biglietti se si sceglie la location più vicina alla propria città di residenza.

Cosa serve per registrarsi

È obbligatorio registrarsi una sola volta, utilizzando i propri dati corretti: nome, indirizzo email, numero di cellulare, città e Paese di residenza. L'orario in cui avviene la registrazione non fa alcuna differenza, ma una volta che il modulo è stato chiuso, non ci sarà più alcuna opportunità di registrarsi per acquistare altri biglietti per gli spettacoli.

Il codice di sblocco

Entro le 23 di mercoledì 10 settembre i fan riceveranno un'email che li informerà se hai ricevuto o meno il codice di sblocco. Un codice che servirà per provare ad acquistare il sospirato biglietto: avere ricevuto il codice, infatti, non garantisce la possibilità di comprare poi il biglietto: codice univoco sblocca solo l'accesso alla piattaforma ufficiale di biglietteria.

L’acquisto del biglietto

Dalle 11 di venerdì 12 settembre, usando il codice di sblocco per accedere alla piattaforma ufficiale di vendita e acquistare fino a 4 biglietti per una (e solo una) delle serate in quella specifica location. I biglietti verranno venduti in base all'ordine di arrivo.

E chi non ha ricevuto il codice di sblocco?

Le possibilità sono poche, è bene dirlo subito. Senza il codice si può partecipare alla vendita dei biglietti di venerdì 12 settembre. Tuttavia, si verrà inseriti in una lista d’attesa per ulteriori "ondate" di vendite di biglietti. Inoltre, nella remota ipotesi che dovessero rimanere invenduti biglietti per una delle città che selezionate durante la registrazione, si potrebbe ricevere un'email con un codice di sblocco e un preavviso di almeno 24 ore per acquistarli.