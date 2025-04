I Pinguini Tattici Nucleari e quel concerto in piazza Scaravilli a Bologna

Bologna, 1 aprile 2025 – È una lunghissima fila di giovani, che occupa tutto il portico di via Zamboni partendo dal 38, quella che aspetta i Pinguini Tattici Nucleari. Chi non riesce ad entrare nelle cinque aule universitarie aperte al pubblico, si intrufola nel palazzo e ascolta dietro le vetrate delle finestre. La band indie-pop è una delle più amate, protagonista dell’incontro organizzato nell’ambito del cartellone di eventi ’Università Fuori Orario - Ufo’.

Aula piena, in via Zamboni 38, per l’incontro organizzato dall’ateneo coi Pinguini Tattici Nucleari

Riccardo Zanotti, frontman, ed Elio Biffi, tastierista e fisarmonicista, parlano a più di 800 studentesse e studenti della «musica come forma di aggregazione». Pare strano, per loro che arrivano dalla provincia di Bergamo, ma a Bologna è legato uno dei primi ricordi della band.

«Un concerto – raccontano – proprio qui accanto, in piazza Scaravilli, organizzato da colleghi universitari». E nonostante «le tre multe perché siamo entrati nella zona a traffico limitato, sbagliando più volte, Bologna è una città che ci ha sempre amato», sorridono.

Riccardo Zanotti e Elio Biffi, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari

Amati dalla città, certo, ma anche dai suoi universitari, «un pubblico che siamo riusciti a intercettare e che è diventato di riferimento, anche se siamo contenti di essere pian piano arrivati a tutte le generazioni».

E i numeri lo confermano: Hello World, l’ultimo album dei Pinguini Tattici Nucleari, ha esordito ai vertici di tutte le classifiche e ha ottenuto 79 Dischi di Platino e 11 d’Oro. L’11 aprile uscirà invece il singolo Bottiglie Vuote, già contenuto nell’album, in una versione inedita in cui Max Pezzali presta la voce allo storytelling dei Pinguini. Una collaborazione «quasi solenne, ma divertentissima – dice Zanotti – Corona un’amicizia che va avanti dal 2018. Max fu uno dei primi a contattarci quando non ci conosceva nessuno».

Capaci di raccontare i sogni, la provincia, l’amore, ma anche i problemi della società. Lo fanno nella canzone Migliore, dedicata a Giulia Tramontano, vittima di femminicidio. «Non vogliamo salire in cattedra - al di là del paradosso - Cerchiamo di toccare i tasti emotivi delle persone. Sappiamo di non cambiare il mondo, ma portare il tema della violenza sulle donne in un disco potrebbe essere una piccola goccia e speriamo si possa collocare in un oceano di canzoni».