I playboy di Bologna, Sangiovanni racconta la ‘beata gioventù di Zanarini’

Bologna, 18 agosto 2023 – Si definisce un "marginale", però alla fine lui c’era sempre. E ha potuto restituirci lo spaccato della Bologna dei ruggenti anni Sessanta e Settanta in un trittico editoriale il cui nuovo capitolo è arrivato da poco in libreria: ‘I ragazzi di Piazza Galvani’, nuova saga della beata gioventù che ronzava da Zanarini (ed Pendragon), ci restituisce una nuova storia bolognese e italiana, quella dei playboy.

Tra chiacchiere, indiscrezioni, realtà e fantasia, Franco Sangiovanni celebra ancora la gioia di vivere di un curioso perditempo ("non ero bello e non ero ricco ma osservavo tutto"), che è stato anche aiuto regista di Pupi Avati nelle sue prime pellicole e ha lavorato alla Gam quando fu creata, sotto la direzione di Solmi, cominciando il suo lavoro di funzionario comunale nel 1970, aspirando però a essere "il fotografo di scena" di un’altra Bologna, quella dell’apparire. Il talento di Mr. Sangiovanni.

Sangiovanni, da dove parte questa nuova saga della Bologna che fu?

"Parte da Rodrigo e infatti mi sarebbe piaciuto intitolare il libro ‘Andavamo da Rodrigo ’, perché una sessantina di pagine si svolge lì, dove io mi immagino una serata tra playboy, cacciatori di donne, un titolo molto importante all’epoca. Loro erano i Vip dell’epoca, bravissimi a muoversi in società, non necessariamente ricchi".

Chi sono i suoi protagonisti?

"Racconto, tra realtà di chiacchiere fatte con gli amici e fantasia mia, di Danilo Endrici, un vero playboy, uno degli ultimi rimasti che ora vive a Trento, uno dei belli di allora che noi giovani frequentatori di Zanarini seguivamo sui giornali, cercavamo di emulare, le loro gesta erano famose. Lui faceva la bella vita in giro per l’Europa. Così immagino che una sera passi da Bologna e inviti quattro amici al ristorante Rodrigo e che insieme parlino di Cortina, di St. Tropez, di Gigi Rizzi, di Brigitte Bardot, di quella famosa estate del Sessantotto. Perché il romanzo parte dal 1971, dopo la Dolce Vita romana, per intenderci".

Rodrigo è stato un punto caldo degli anni Sessanta e Settanta.

"Uno dei massimi, anche perché a quell’epoca erano i ristoranti aperti tutta la notte, i posti dove andavano i bolognesi di un certo livello sociale ma anche i randagi e i biasanot arrivavano, perché in questo clima di leggerezza si era tutti amici. Rodrigo e Cesari in cima alla lista dei ristoranti".

Qual era la vita ideale di un playboy?

"Chiaramente quelli famosi erano degli alieni, viaggiavano nel jet set, i nostri bolognesi, quindi dei discepoli, amavano far tardi nei ristoranti, svegliarsi tardi e poi andare da Zanarini, che era il palcoscenico dei fighetti dove c’era il bello, c’era il ricco, il meno bello e il meno ricco e dei generici che passavano dal bar ed erano amici degli amici. Apparire era la parola d’ordine, qualità un po’ di meno. La moda era fondamentale, la magia dell’eleganza portava a gareggiare".

Dove si vestivano?

"Da Giusti, da Bang Bang di Vittoria Cappelli, alla Casa dello Sport in Galleria Cavour. Poi si andava alla Capannina , allora bar e ristorante sui Colli gestito da Giorgio e Renato che poi aprirono il Royal Bar in Galleria, che diventava la succursale di Zanarini quando ci si stancava di piazza Galvani".

E chi erano i randagi di cui parlava?

"Personaggi atipici che vagavano senza arte né parte ma erano simpatici e piacevano a chi faceva la bella vita. Come Tamarindo, giocatore di biliardo che si ispirava agli anni Venti e ogni tanto accennava a un passo di rock’n’roll".