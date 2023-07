Pleiadi, si accendono le Torri di Kenzo Tange a Bologna. L’incanto nel Fiera District

Bologna, 18 luglio 2023 - La luce irrompe nel Fiera District, avvolgendo di fasci luminosi le Torri di Kenzo Tange, illuminate dalla Pleiadi in occasione di una performance live dal vivo, che unisce musica, danza e videomapping sotto le stelle, lasciando a bocca aperta gli spettatori, arrivati a centinaia.

Pleiadi, le Torri di Kenzo Tange illuminano il Fiera District

Ma il grande spettacolo, dopo la preview di questa sera, continua anche domani, per una seconda data. Un’immagine culturale, che unisce arte visiva e uditiva, attraverso note musicali e forme di realtà aumentata, coinvolgendo il contesto urbano delle grandi torri nella sede della Regione, progettate dall’architetto giapponese negli anni settanta.

L’obiettivo è valorizzare gli 83 metri di altezza lungo cui si sviluppa l’opera architettonica, attraverso l’evento di Bologna Festival, reso possibile dal sostegno del ministero della cultura, di Alfasigma, del Comune, di Bologna Fiere e della Regione.

Sette brani si snodano lungo la serata, con diversi artisti sul palco. Alle percussioni c’è Simone Rubino, con Luca Agnani (video art), e Matias Mucchi Alonso alla regia. Ci sono Ravindra Della Bina, sound designer, e Roberto Mazzaro, light designer. Il tutto è accompagnato dalle coreografie di Paxton Ricketts. La musica irrompe tra la folla, con melodie del novecento, con l’accompagnamento delle percussioni, che si muovono fragili e soffuse, come nel brano Music for Pieces of Wood di Steve Reich, ma al tempo stesso sanno essere forti e determinate, come in Pléiades, di Iannis Xenakis, che dona il titolo allo show e che chiude la serata, creando un dialogo anche con il videomapping.