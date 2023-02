Pooh a Sanremo, ovazione all’Ariston. Omaggio a Stefano D’Orazio

I Pooh tornano insieme sul palco di Sanremo (Ansa)

Sanremo, 7 febbraio 2023 - Da Amici per sempre a Dammi solo un minuto, da Stai con me a Tanta voglia di lei, fino a Pensiero, Piccola Katy (con ingresso di Riccardo Fogli), Chi fermerà la musica e infine il grande tributo a Stefano d’Orazio con Uomini soli.

I Pooh sono stati i superospiti della prima serata del Festival di Sanremo e intrattengono l’Ariston per quasi 20 minuti, mandando il pubblico in visibilio. Alla batteria Phil Mer, figlio della moglie di Red Canzian e musicista affermato.

Il trio regge il palco dopo 50 di musica fatta insieme, “amici per sempre perché ci è andata bene: abbiamo scoperto che avevamo tante cose che ci legavano e avevamo voglia di portare avanti lo stesso progetto. E anche quando non eravamo simili c’è sempre stato un grande rispetto fra noi” ha detto Red ad Amadeus.

Sei anni dopo l'addio del 2016 e dopo la scomparsa di Stefano D'Orazio, venuto a mancare nel 2020 a 72 anni al policlinico Gemelli a seguito di patologie aggravate dal Covid, i Pooh sono tornati insieme per il festival di Sanremo, ma non solo.

La band tornerà a cantare e far cantare sul palco dello stadio San Siro per un unico concerto in programma il 6 luglio. “Siamo nati negli anni ‘60 - ricorda Dodi Battaglia - quando nascevano milioni di band e arrivare al successo era praticamente impossibile. E poi nel ‘71 ce l’abbiamo fatta”. Il resto è storia, 50 anni di bellissima storia.

Nel corso del medley della band, durante l'esecuzione di 'Uomini Soli', si è abbassato il sipario e sono state proiettate le immagini di Stefano D'Orazio che canta la sua strofa al Festival di Sanremo del 1990. Al termine della proiezione, il sipario si è rialzato e la band ha terminato il brano, fra gli applausi del pubblico.

Le attenzioni dei social sono soprattutto per Riccardo Fogli che a un certo punto se ne va. "Fogli come Bugo"; "E' tornato nel confessionale del GF vip"; "E' già andato a letto", si legge in rete. Rientra poi alla fine dell'esibizione.