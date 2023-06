Porretta Soul Festival 2023: date, ospiti e programma

Porretta (Bologna), 26 giugno 2023 – Montagna e musica. È il Porretta Soul Festival, che sta tornando con le consuete quattro giornate, dal 20 al 23 luglio, e concerti gratuiti dalle 11 del mattino. Si parte giovedì 20 con MonoNeon, un “autentico fenomeno”, lo definisce l’ideatore e organizzatore della manifestazione, Graziano Uliani. Un musicista sperimentale di Memphis, che proporrà un mix tra soul, funk, jazz e hiphop.

Tra i protagonisti della kermesse c’è un’altra leggenda come Bobby Rush, che ha vinto due Grammy (sei nominations), e ancora The Bo-Keys, John Németh, The Blues Paddlers, Anthony Paule Soul Orchestra feat Terrie Odabi, Lehamanns Brothers, Charlie Wood, Katrina Anderson, The Norman Sisters, Curtis Salgado, Robin McKelle, Mighty Mo Rodgers con Sax Gordon e tanti altri.

Porretta soul, il programma completo

Non solo concerti: proiezioni, incontri e un party finale

Non mancheranno iniziative collaterali come la proiezione del film "Commitments" lunedì 17 luglio alle 21 al Parco delle Najadi; l’incontro Limes "La Musica Oltre i Confini - America", martedì 18 luglio alle 17 all’Hotel Helvetia, con Alfonso Desiderio, Fabrizio Maronta, Chuck Bernardini; la Martini Big Band (Conservatorio Martini), diretta da Michele Corcella, in "Jazz is the teacher, funk is the preacher" in collaborazione con Eufonica by Bologna Fiere Group, martedì 18 luglio alle 21 al Parco Termale e infine il party con gli artisti (mercoledì 19 alle 20 all’Hotel Helvetia).