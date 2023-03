I portici di Bologna, la vera anima della città. Tutti i segreti della loro storia

Il portico di Santo Stefano (Schicchi)

Bologna, 28 marzo 2023 – Credete davvero di sapere tutto dei portici? Siete sicuri che per voi quelle arcate che contraddistinguono la nostra città nel mondo non abbiano davvero segreti? Per saperlo con certezza c’è un solo modo: ascoltare la puntata odierna del nostro podcast, ‘il Resto di Bologna’, disponibile su Spotify, Google e Apple Podcast e all’indirizzo www.quotidiano.net/podcast .

Una chiacchierata in cui Marco Poli, grande esperto di storia locale nonché collaboratore del Carlino , ripercorre i cinque ‘segreti’ che contraddistinguono uno dei simboli della città. A partire dalla loro nascita. Lo sapevate, infatti, che i primissimi portici furono, di fatto, degli abusi edilizi? I portici, infatti, videro la luce nel corso del XIII secolo per soddisfare le esigenze abitative di una città in espansione (soprattutto nella sua componente studentesca), e solo nel 1250 il Comune decise di regolamentarne la costruzione, dopo che per decenni furono eretti senza criteri predefiniti in termini di altezza, manutenzione, collocazione e via discorrendo. Nel 1288 i nuovi statuti comunali, poi, deliberarono altri due aspetti fondamentali: il primo era che ogni nuovo edificio eretto in città doveva essere dotato del portico (e chi non lo voleva doveva motivarne il perché, chiedendo una deroga ad hoc); il secondo era, di fatto, una sanatoria generalizzata per tutti quei portici costruiti fin lì senza rispettare i criteri decisi qualche anno prima.

Altro segreto: qual è il portico più lungo di tutti? San Luca? O c’è qualcuno che lo batte? E a proposito di San Luca: gli archi di cui è composto, sono davvero 666 come narra la leggenda o qualcosa, nel corso dei secoli, è cambiato? E ancora, se doveste indicare il portico più stretto, quello più largo e quello più alto della città, quali nomi tirereste fuori? E infine: fuori dal centro storico, qual è il portico più antico di tutti? Tutte domande che trovano risposte – e che risposte – nel nostro podcast di oggi.

a. z.