Portico di San Luca illuminato a Bologna: date e orario. Cremonini: “Un simbolo per tutti”

Bologna, 19 giugno 2023 – Le luci e le canzoni che hanno vestito i concerti di Cesare Cremonini, animeranno da stasera anche gli archi del portico di San Luca. Un progetto ideato dal cantautore e da Giò Forma e realizzato assieme a Intesa Sanpaolo con la collaborazione del Comune, che si accenderà dalle 22, ogni sera, fino al 25 giugno per la chiusura del Bologna Portici Festival.

Il progetto di Cremonini illuminerà il portico di San Luca

“I portici sono il palcoscenico della vita quotidiana dei bolognesi - dice il cantante -. Creiamo intimità con la nostra città, respiriamo il profumo della nostra vitalità. Il portico di San Luca è un simbolo di Bologna che mette davvero d’accordo tutti. Un simbolo religioso, ma anche laico, di speranza. Io sono uno di quelli che è andato su in ginocchio per la maturità, quindi me la sono guadagnata la salita di San Luca”, scherza Cremonini.

“Quando vediamo i portici dopo un lungo viaggio - continua il sindaco Matteo Lepore - ritroviamo un messaggio di casa. L’installazione rimarrà per sempre negli occhi di cittadini, visitatori e turisti inconsapevoli, che sorpresi vedranno una scenografia fantastica. L’identità dei portici è universale, non parla solo ai bolognesi, tutta l’umanità li riconosce come patrimonio Unesco”.

Quando e come vedere il portico di San Luca illuminato

L’appuntamento con l’evento gratuito, unico nel suo genere, è da oggi, lunedì 19 giugno, a domenica 25 giugno alle 22 quando chiunque si troverà a passare sotto il portico di San Luca, dall’Arco del Meloncello fino alla basilica, lo potrà ammirare per la prima volta illuminato.

Un omaggio speciale del cantautore per la sua città e, in particolare, per uno dei luoghi a cui l'artista è più legato, in chiusura della prima edizione del Bologna Portici Festival – Heritage Meets Creativity.

La rassegna di eventi, compreso quello in programma per una settimana a partire da stasera, è stata organizzata per omaggiare il portico di San Luca, il più lungo al mondo, con i suoi 3.796 metri che costeggiano via Saragozza inerpicandosi poi fino alla basilica di San Luca.

Punteggiato di lapidi, epigrafi ed ex voto, con quindici cappelle votive mariane, il portico - caro a tutti i bolognesi, credenti e non - è un luogo altamente simbolico.