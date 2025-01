Prima dell'Opera al Comunale Nouveau di Bologna con la ‘Fanciulla del West’

Bologna, 24 gennaio 2025 – La stagione 2025 del Teatro Comunale Nouveau si apre con “La Fanciulla del West” di Giacomo Puccini, un titolo che non veniva rappresentato a Bologna da moltissimi anni.

'La Fanciulla del West' di Puccini apre la stagione lirica a Bologna (Foto Schicchi)

“Un’opera meno eseguita rispetto alle altre di Puccini, ma molto interessante. Siamo sempre aperti alla sperimentazione, e questa volta abbiamo il piacere di presentare una regia, una direzione d’orchestra e una protagonista, Minnie, tutte al debutto. Accogliamo sempre con entusiasmo nuove sfide” afferma Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale.

Una scelta che è stata apprezzata dal pubblico, che ha riempito la sala. Il nuovo allestimento, firmato dal regista Paul Curran, porta in scena l’atmosfera “western” dell’opera con un cast di primo livello, che vede protagonisti Carmen Giannattasio, Angelo Villari e Claudio Sgura. Sul podio, Riccardo Frizza, direttore musicale e artistico del Donizetti Opera Festival, affronta per la prima volta questa partitura e tornerà nel teatro felsineo la prossima primavera con “Un ballo in maschera” di Verdi.

In programma fino al 30 gennaio, l’opera segna un nuovo inizio di stagione al Comunale Nouveau, in attesa della fine dei lavori nella storica sede di Largo Respighi, attesa per metà 2026. “Stiamo rispettando i tempi della tabella di marcia, e abbiamo trovato anche qualche risorsa in più per soddisfare le esigenze tecniche riscontrate dai lavoratori del teatro, riguardo al palco e ai macchinari per le scenografie. Parliamo di alcuni milioni di euro che si aggiungono per le implementazioni tecniche – spiega il sindaco Matteo Lepore - e c’è un buon confronto con il governo sul futuro del teatro. La scadenza fissata dal Pnrr per il termine dei lavori è il 2027, poi se riusciremo a finire prima tanto meglio".

Nel frattempo però, è andata in scena una solenne prima al Nouveau, e l’eleganza è stata la protagonista della serata inaugurale, che ha visto come opening partner Pelliconi. Abiti lunghi e tacchi alti, velluto blu e lustrini hanno riempito il foyer del Comunale.

13 foto Eleganza e volti noti della città, dello spettacolo e delle istituzioni per l'inaugurazione della stagione dell'opera a Bologna con 'La fanciulla del West' di Puccini

Spiccava su tutti lo stile inconfondibile di Cecilia Matteucci, in un elegantissimo vestito blu con paillettes, realizzato da una sua amica su suo modello: “Alla prima del Comunale non si può mai mancare, evviva l’opera e evviva il Comunale!” ha commentato. Hanno attraversato il foyer del Comunale anche lo storico volto della televisione Maria Giovanna Elmi, il musicista Paolo Fresu, il comico Paolo Rossi, l’influencer Edoardo Prati, la salottiera Patrizia Finucci Gallo, e naturalmente l’amministratore delegato di Pelliconi Marco Checchi con la moglie Claudia Gnudi, in un elegantissimo abito di paillettes oro.

Non sono mancate le istituzioni: oltre al sindaco, presenti anche il senatore Pier Ferdinando Casini, Gessica Allegni (l’assessora alla Cultura della Regione), il prefetto Enrico Ricci, Irene Priolo (Assessora alla Mobilità e Trasporti della Regione),il presidente di EmilBanca Gian Luca Galletti, Antonio Patuelli presidente Abi e l’assessore alla cultura del Comune di Bologna Daniele Del Pozzo, che ha affermato: “Una prima che preannuncia un futuro ritorno nella sede storica, che sarà una piccola rivoluzione per la città: una sede di qualità più alta che risponderà a nuove esigenze. Occorre ricordare però che il Comunale Nouveau è stata una scommessa vinta”.