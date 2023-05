Pupi Avati a ‘Che tempo che fa’ presenta l’ultimo film: con lui anche Edwige Fenech

Bologna, 1 maggio 2023 – Il lavoro più autobiografico, “come un drone che sorvola tutta la tua vita e si ferma in un giorno esatto e in un momento esatto”. Pupi Avati ha presentato così il suo ultimo film, ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’, a Che tempo che fa. “Il mio drone si è fermato il 24 giugno 1964 - ha detto il regista bolognese -. Quando mi sono trovato di fianco una donna che ho corteggiato per quattro anni, la più bella di Bologna, e lei si è decisa a rispondermi ‘sì’”.

Quello, per il regista, "è stato il momento più felice del prima e del dopo”. Insieme a lui, ospite di Fabio Fazio, c’era anche Edwige Fenech, che nel film interpreta Sandra, la ragazza più bella di Bologna da grande. “Quando ho fatto il nome di Edwige - ha spiegato Avati - per quaranta secondi sono rimasti tutti interdetti. Poi, per fortuna, si sono illuminati, hanno capito e approvato”. Per l’attrice la chiamata, che ha segnato il suo ritorno sul grande schermo, è stata “un miracolo. Da anni - racconta - nessuno mi proponeva un ruolo così vero, nel quale potermi esprimere e far uscire i miei sentimenti”. E mentre Fenech si augura che ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’ “sia il mio ritorno al cinema”, Avati “continua a preparare il discorso degli Oscar, che scrive ormai dal primo film”. Il film vede come protagonisti Marzio, Samuele e Sandra, tutti giovanissimi, ognuno con un sogno da realizzare. I due ragazzi fondano il gruppo musicale ‘I leggenda’, proprio come Pupi Avati e Lucio Dalla. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l’organo. Li ritroveremo 35 anni dopo, scoprendo cosa è stato di loro. Quel chiosco di gelati su via Saragozza, all’angolo di via Audinot, ora non c’è più ma “rimarrà sempre con me - ha detto il regista -. Lì, io e i miei amici abbiamo immaginato di diventare leggendari”. Il film, girato tra Bologna e Roma, uscirà al cinema giovedì 4 maggio con il suo ricco cast, fra cui anche Gabriele Lavia, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo, Nick Russo e Cesare Bocci. Tra gli attori, oltre a Lodo Guenzi, anche un altro grande protagonista della musica: Cesare Cremonini, già diretto da Pupi Avati nel film “Il cuore grande delle ragazze” (2011). ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’, in sala da giovedì 4 maggio, verrà presentato mercoledì 5 al Grand Hotel Majestic e si concluderà con una proiezione in anteprima nazionale al cinema Odeon. Il giorno successivo, uscrirà anche il nuovo disco de Lo Stato Sociale, che arriva a 6 anni di distanza dall'ultimo.