Pupi Avati: "La creatività mi mantiene vivo"

Bologna, 7 maggio 2025 – L’anno scorso la Laurea honoris causa in Italianistica, il Globo d’Oro che gli sarà consegnato il 2 luglio in Campidoglio e questa sera il David di Donatello alla Carriera. Pupi Avati, 86 anni, lo ritirerà nella cerimonia in diretta su RaiUno dalle 21,40.

Maestro Avati, sembra un periodo generoso.

"Mica tanto. Nel senso che è stato un anno in cui un film che ritengo riuscitissimo come ’L’Orto americano’, che ha avuto delle recensioni bellissime, è andato male nelle sale".

Si è dato una risposta sul perché?

"No, è un mistero. Probabilmente oggi, con tutti i drammi che ha, con queste guerre, la gente vuole solo un cinema dell’azione, ma poi in realtà anche quello non va bene. So solo che il mio film, come tanti film italiani, non è andato bene e la cosa mi rammarica. Poi abbiamo avuto delle turbolenze a livello professionale, le piccole società come la mia, che ho con mio fratello Antonio, oggi pagano un prezzo altissimo per sopravvivere in un contesto dove solo i grandi colossi riescono in qualche modo a garantirsi una continuità, si fa una grande fatica a rimanere attivi. Ma noi vogliamo andare avanti malgrado l’età perché ci piace questo lavoro, non sapremmo fare altro, non sono mai andato in vacanza, non sarei capace di andare su una sedia a sdraio a Rimini o a Riccione o a Cortina a guardare le Dolomiti. Solo la creatività mi fa sentire vivo, scrivere e girare".

Il David di Donatello alla carriera cosa rappresenta per lei?

"Come la laurea ad honorem che è arrivata a 85 anni, tutto arriva tardivamente. Credo di essere il laureato più anziano della storia dell’Università italiana. Il premio alla carriera arriva dopo aver fatto 55 film, non c’è nessuno in Italia che ne abbia fatti altrettanti. E comunque io ho sempre insegnato ai miei figli che bisogna pazientare. Se sei convinto di quello che fai, se credi che quello che fai abbia un senso, se credi di avere cose personali da dire agli altri e non sei di quelli che ripetono cose che politicamente bisogna dire, devi insistere, perché prima o poi quello che vuoi succede. Io ci ho messo molto, però ci sono arrivato, adesso vediamo se ci vogliono altri vent’anni, venti film per avere il Leone d’Oro alla carriera. Magari arriva tra venti film, però io avrò 106 anni, non so in che condizioni potrò andarlo a ritirare... Più facile che abbia un Leone d’Oro alla memoria".

Il David quindi poteva arrivare un po’ prima?

"Non dico questo. Dico che in tutte le cose nella mia vita sono arrivato tardi. Sono arrivato al Festival di Venezia quando avevo già fatto quindici film, sono arrivato a partecipare all’Oscar che ne avevo già fatti trenta. Oggi ci sono colleghi che fanno il primo film e vanno all’Oscar, ma credo che il non appartenere a un certo ambiente culturale porti a pagare un prezzo. Io appartengo a me stesso, il cinema che faccio e i romanzi che scrivo sono quelli di Pupi, che poi possono o meno piacere, ma hanno una grande identità".

Questa sera ritroverà Elena Sofia Ricci sul palco del David, sarà lei, una sua scoperta, a condurre l’evento.

"Elena Sofia Ricci la ricordo nel film ’Impiegati’, all’inizio era pessima. Lei e Claudio Botosso si erano preparati a casa da soli, si sono presentati per farmi sentire la scena, fu una cosa agghiacciante. Ma lei è un’attrice e una donna molto intelligente, di quelle che capiscono e dopo pochi giorni di lavoro era già perfetta".

Pupi Avati cattolico, oggi inizia anche il Conclave, lei che aspettative ha?

"Non preoccupatevi, non voglio diventare Papa, non ho più l’età".