Quando apre il cinema Modernissimo a Bologna? C’è la data

Bologna, 28 agosto 2023 – C’è la data di apertura del Cinema Modernissimo, nel centro storico di Bologna: il 21 novembre tornerà alla sua bellezza primo-novecentesca.

Dopo un lungo cantiere che ha portato all'inaugurazione a febbraio 2022 degli spazi interrati dedicati alle mostre, fra tre mesi sarà la volta della grande sala storica, situata sotto il livello stradale, fra le fondamenta di Palazzo Ronzani, adiacente a Piazza Maggiore. La sala da progetto ospiterà circa 370 posti e sarà restituita alla città dopo la chiusura nel 2007 dell'allora cinema Arcobaleno.

Martin Scorsese, Gian Luca Farinelli e Matteo Lepore al cinema Modernissimo

E Martin Scorsese ha già tenuto a battesimo il nuovo Modernissimo, in occasione del suo incontro pubblico in città dello scorso giugno per lanciare la retrospettiva che la Cineteca ha dedicato alla sua filmografia e che proseguirà al Cinema Lumière dal prossimo 17 settembre.

Ha partecipato a una visita e a una breve proiezione ideata e realizzata per lui, con rarità dell’epoca muta restaurate.

Cinema Modernissimo: la storia

Agli inizi del Novecento la corsa verso il progresso trasforma i centri storici: anche Bologna cambia il suo assetto urbanistico. In questo processo di rinnovamento, dove un tempo sorgeva il medievale Palazzo Lambertini si gettano le fondamenta di Palazzo Ronzani: un edificio polifunzionale il primo in cemento armato, nato dal progetto dell’ingegner Pontoni, che ospita un teatro sotterraneo, successivamente riconvertito in sala cinematografica.

Pur con vari rimaneggiamenti, la sala è rimasta in attività fino al 2007, quando aveva il nome di Cinema Arcobaleno.

Il progetto per far rinascere la storica sala cinematografica in Piazza Maggiore nasce dal protocollo d’intesa tra il Comune, la Fondazione Cineteca ed Emmegi Cinema (società proprietaria della sala), con la collaborazione di Confindustria Emilia Area Centro.