Radiohead, quando inizia la rivendita per il concerto di Bologna. Nuovi biglietti disponibili?

Bologna, 15 settembre 2025 - Acquistare un biglietto per il tour europeo dei Radiohead si è trasformato in un'esperienza surreale. Basta leggere i commenti social lasciati dai fan delle cinque città toccate dalla band: Bologna (concerti il 14, 15, 17 e 18 novembre all’Unipol Arena), Madrid e Londra sempre a novembre, Copenaghen e Berlino a dicembre.

L’odissea biglietti

Tutto è iniziato venerdì 5 settembre alle 11, quando i fan più determinati hanno dovuto registrarsi sul sito ufficiale dei Radiohead, fornendo non solo l’indirizzo email, ma anche il numero di telefono e la geolocalizzazione. Un messaggio automatico li avvisava che – in un momento imprecisato – sarebbe arrivato un sms. Solo alcuni lo hanno ricevuto.

Il messaggio conteneva un link che portava a una nuova pagina, dalla quale si sarebbe dovuta ricevere un’email. Quest’ultima – attenzione alla cartella spam – conteneva un ulteriore avviso: nei giorni successivi sarebbe arrivato un altro messaggio sulla posta elettronica con un codice univoco per accedere alla prevendita. Senza quel codice, si finiva nella generica e poco rassicurante “lista d’attesa”.

Ticket esauriti

Alle 10 di giovedì 12 settembre si è aperta una nuova fase: un clic per entrare nella fila virtuale, in attesa dell’apertura ufficiale della prevendita alle 11. A quel punto serviva una nuova registrazione su Ticketmaster (ovvero Live Nation – ironico, considerando la storica avversione della band verso le multinazionali) e ben due codici da inserire. Risultato? Alle 12,55, i biglietti per Bologna erano già esauriti, ad eccezione dei pacchetti “Vip Experience” da 250 euro.

La rivendita

Insomma, il sistema che voleva essere efficiente contro l’anti-bagarinaggio non ha funzionato, lasciando scontenti i fan (ad eccezione dei pochissimi che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto). Ma stando a una storia postata su Instagram dalla band, altri ticket potrebbero essere messi in vendita prossimamente, mentre la rivendita ufficiale dei biglietti inizierà il 13 ottobre.

Il tour europeo dei Radiohead

Il tour europeo del gruppo britannico arriva dopo sette anni di silenzio. Philip Selway, batterista dei Radiohead, ha raccontato che i musicisti si sono ritrovati a provare insieme l’anno scorso solo “per il gusto di farlo”.

“È stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi - ha scritto sui social -. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date”.