Ragù alla bolognese, per gli stranieri una delizia impronunciabile

Bologna, 19 agosto 2023 – ‘Bolognaise...’, e subito un brivido corre lungo la schiena. Ma in fondo al turista gliela si perdona una storpiatura linguistica del nostro piatto per eccellenza. Se poi non è italiano, la pronuncia può diventare davvero uno scoglio, a cui internet può dare una risposta.

E allora, un'analisi della piattaforma di apprendimento Preply che ha stilato una classifica dei 20 piatti della cucina italiana più storpiati dai buongustai esteri sulla base dei volume di ricerche annuali sulla pronuncia svela che il ragù si piazza al secondo posto (368.640 ricerche).

Prima? Ci sono gli gnocchi con 544.800 ricerche online sull'esatta pronuncia, terza la pizza (273.840 ricerche).

La classifica

Tra le pietanze a rischio storpiatura seguono: bruschetta, lasagna, focaccia, brioche, spaghetti, prosciutto e ciabatta (con pari numero di ricerche sull'esatta pronuncia), tiramisù, fettuccine, tagliatelle, cappuccino, pappardelle e lasagne (ancora con pari numero di ricerche), farfalle, orecchiette, pasta, minestrone, calzone, arancini.

Un universo di prelibatezze che riporta sui libri di scuola gli stranieri evidentemente attratti sia dalla cucina nostrana che dalla lingua italiana.