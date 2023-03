Red Canzian a Bologna: "Il mio Casanova avventuroso"

Una scena del musical

Bologna, 11 marzo 2023 – Venezia come non l’abbiamo mai vista, a tratti romantica come da cartolina, a tratti desolata, eroica e inviolabile. Segreta. Uno scenario, quella della città museo che avvolge Casanova Opera Pop, il musical prodotto da Red Canzian, che ha scritto anche le musiche e che va in scena oggi (ore 16 e 21) e domenica 12 marzo (ore 16.30) al Teatro EuropAuditorium (piazza Costituzione, 4). Canzian, lei ha creato un allestimento visuale che ci porta in una Venezia nascosta, fuori dalle rotte abituali. "Venezia è una città unica, è il simbolo di una tradizione da preservare com’è, intoccabile, un museo a cielo aperto in buona parte rimasto uguale ai tempi della Serenissima. Per questo, per il suo fascino, dal respiro globale, mi è sembrata perfetta per ambientare un musical che avesse aspirazioni internazionali. Ho composto in contemporanea la musica e gli sfondi, suonavo con una mano le partiture e con l’altra realizzavo gli schizzi che sarebbero diventati la dimensione digitale nella quale lo spettatore avrà l’illusione di essere immerso. Viaggerà tra calli e piazzette, incontrerà i dogi, solcherà i canali, dialogherà con Casanova". Casanova è il protagonista del musical, qui in una veste diversa da quella ‘classica’...