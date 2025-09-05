Registrazione per i biglietti dei Radiohead a Bologna: com’è fatta la mail di conferma e cosa succede dopo

Bologna, 5 settembre 2025 – È partita oggi la fase di registrazione per provare ad acquistare i biglietti dei Radiohead che terranno 4 concerti in Italia, tutti a Bologna all’Unipol Arena: venerdì 14, sabato 15, lunedì 17 e martedì 18 novembre 2025.

Come prevedibile, la corsa ad acchiappare l’ingresso è già iniziata. Basta dare un’occhiata ai gruppi Facebook e ai forum dedicati alla band per capire il clima: domande a raffica, dubbi, scambi di consigli e soprattutto tanta ansia da biglietto.

Le tappe per comprare i biglietti

Molti fan infatti temono di non riuscire a superare tutte le tappe che precedono l’acquisto del ticket: entro il 7 settembre alle 23 infatti ci si potrà registrare sul sito ufficiale dei Radiohead; chi avrà completato correttamente la registrazione riceverà entro il 10 settembre alla stessa ora un codice di sblocco. Solo con quel codice sarà possibile, a partire dal 12 settembre alle 11, provare ad acquistare i biglietti. Un meccanismo che i Radiohead hanno deciso di adottare per proteggere i fan da bot e bagarini, come si legge nella nota ufficiale: “La registrazione è richiesta per verificare che tu sia chi dici di essere, in modo che noi possiamo rendere il processo di acquisto un po’ più equo per i fan”.

Dibattito acceso sulle modalità di acquisto

L’intenzione è chiara, ma sui social il dibattito è già acceso. C’è chi apprezza la novità, considerandola un modo utile per rendere più giusta la distribuzione dei ticket, e chi invece la sta vivendo come una fonte di stress. Non tutti infatti hanno ricevuto subito la mail di conferma e i commenti preoccupati si moltiplicano: “Non so se servirà davvero a fermare il bagarinaggio, ma io sto facendo fatica a seguire tutti i passaggi e ho paura di sbagliare”, scrive un utente.

Altri, più esperti o semplicemente più pazienti, invitano alla calma: “Tranquilli, le mail arrivano, basta aspettare un po’”, oppure "non è detto che arrivi subito, non vi preoccupate”.

Le domande ricorrenti

Non mancano poi le domande ricorrenti di queste occasioni: quanti biglietti si possono comprare? Si possono rivendere? È meglio provarci anche su altri siti? Tutti quesiti a cui la band ha già risposto sul sito ufficiale, specificando limiti e regole della vendita (e che noi abbiamo ripreso in questo articolo). Per moltissimi, nonostante le difficoltà della procedura, l’entusiasmo rimane altissimo: c’è chi conta i giorni al 12 settembre e chi già fa ipotesi sulla scaletta.

Email di conferma, com’è fatta: un esempio

Intanto cominciano ad arrivare le prime mail di conferma di registrazione ai fan: ecco qui sotto un esempio di ciò che troverete scritto:

I tuoi dati sono stati registrati con successo per avere la possibilità di acquistare un biglietto per i Radiohead – Tour Europa 2025.

Cosa succede adesso:

Ti invieremo un’email a questo indirizzo (…) entro mercoledì 10 settembre per informarti se hai ricevuto o meno un codice di sblocco: ricevere un unlock code ti permetterà di accedere alla vendita dei biglietti per una delle città che hai indicato come possibili. Nell’email troverai le istruzioni per partecipare alla prima vendita, che avrà luogo venerdì 12 settembre dalle ore 11, durante la quale potrai acquistare fino a 4 biglietti per una sola data.