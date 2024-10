Renato Zero accende l’Unipol Arena di Bologna, e stasera si replica

Bologna, 13 ottobre 2024 – Renato Zero, una delle icone più amate della musica italiana, ha incantato il pubblico bolognese nella serata indimenticabile all'Unipol Arena ieri sera.

Il concerto, parte del tour "Autoritratto", ha regalato ai fan un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. La scenografia, curata nei minimi dettagli, ha creato un'atmosfera magica, mentre la voce potente e l'energia di Renato Zero hanno infiammato il pubblico.

La scaletta del concerto ha spaziato tra i grandi successi, da brani più recenti a quelli che hanno fatto la storia della musica italiana. Il pubblico ha potuto cantare a squarciagola brani come "Il ritorno", "Come mi vorresti" ed "Eccoci qui".

Autoritratto - i concerti evento’, è l’occasione per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato la carriera musicale di Renato Zero, i brani contenuti nell’ultimo album 'Autoritratto’, pubblicato lo scorso dicembre e certificato Disco d’Oro. Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo- sarà affiancato on stage da una superband composta da 7 musicisti e da un coro a 8 voci. L’avventura live di ’Autoritratto - i concerti evento’ proseguirà nei palasport di Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina per chiudere con la doppietta di Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre.

Un'icona senza tempo

Renato Zero, con la sua musica e la sua personalità unica, continua a conquistare generazioni di fan. Il concerto all'Unipol Arena ne è stata la conferma: un evento indimenticabile che ha consolidato il suo status di icona della musica italiana.