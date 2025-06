Reno Road Jazz, a tutta musica fino a metà agosto tra i comuni della Bassa Bolognese

Bologna, 18 giugno 2025 – Energia pura, creatività libera, interplay jazz con la malinconia del blues e l’euforia del soul. Musica senza distorsioni per l'undicesima edizione di Reno Road Jazz allestita dall’Unione Reno Galliera con la griffe di Sandro Comini, trombonista e direttore d’orchestra: dieci rendez-vous spalmati tra i comuni della Bassa Bolognese.

Si continua domani sera (ore 21.30) – dopo il debutto a Bentivoglio, alla Corte del Castello – in piazza Martiri della Liberazione di San Pietro in Casale con il progetto «Lucius in fabula» ispirato da Comini che ritesse in chiave jazz l’epopea di Lucio Dalla, da «Caruso» e «Futura» ad «Anna e Marco». Con il leader Silvia Donati (voce), Guglielmo Pagnozzi (clarinetto), Marco Vecchio (sax contralto), Max Turone (contrabbasso), Stefano Calzolari (pianoforte) e Roberto Rossi (batteria).

Il 26 giugno a Villa Beatrice di Argelato tocca al trio della jazz e soul singer Sandra Cartolari con il progetto «Round the World». A Castello d’Argile Mascarino irromperà l’eclettismo di Checco (Coniglio) and Friends in «Two Trombones in a Summer Night»: l’altro trombonista, manco a dirlo, è Comini (3 luglio) che divide il palco con Nico Menci al pianoforte, Luca Cantelli al contrabbasso e Claudio Bonora alla batteria.

Date imperdibili: la band di Michael Harding (batteria) più la voce di Francesca Marchi a San Giorgio di Piano (10 luglio); Sandro Comini Jazz Friends a Galliera che omaggia il cinema di animazione (17 luglio); Marco Vecchio quartet a Castel Maggiore con le arie mediterranee (24). Cantautrici di ricerca: Olivia Foschi trio (31) nella Rocca di Pieve di Cento e Rossella Cappadone quartet alla Casa della Musica di San Pietro in Casale (6 agosto). Chiude la rassegna il 14 agosto in Piazza Amendola di Castel Maggiore il Double Soul Trio per la voce di Marina Santelli, cantante e corista, palchi condivisi con Biondi, Mietta e Ridillo.