Rinviato il concerto di Ligabue a dieci minuti dall’inizio

Bologna, 31 ottobre 2024 – Una grande delusione per tutti i fan di Ligabue, che questa sera si erano recati all’Europauditorium per cantare all’unisono i brani più celebri dell’artista emiliano: lo spettacolo “Ligabue in Teatro-dedicato a noi” è stato infatti annullato a dieci minuti dall’inizio, per uno stato influenzale improvviso di Luciano Ligabue. Ad annunciarlo è un comunicato stampa appeso fuori dall’ingresso: “Il concerto è rimandato, a brevissimo verrà comunicata la data di recupero. Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data. Per info friendsandpartenrs.it”.

Sull’opzione di rimborso invece ancora non si hanno novità, e bisognerà dunque attendere comunicazioni ufficiali. A consolare gli spettatori amareggiati all’ingresso, è arrivato il chitarrista Federico Poggi Pollini, che si è fermato per scattare foto e video con la folla: una piccola nota positiva dunque, in una serata di "scherzetti" di Halloween per Piazza della Costituzione, con il rinvio sia del concerto di Ligabue all'Europauditorium, sia dei Carmina Burana di Carl Orff al Teatro Comunale Noveau per sciopero (già preannunciato ieri da una nota dei sindacati).