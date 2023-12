Riparte Masterchef, Barbieri: “Edizione un po’ piccante”

Bologna, 11 dicembre 2023 – "Sarà un Masterchef anche un po' piccante", alla presentazione della 13esima stagione del talent lo chef bolognese e giudice Bruno Barbieri commenta così le novità del programma.

Un programma "ha cambiato il pensiero gastronomico nella gente, facendo capire che questo è un mestiere importante e che ha dato anche la possibilità anche a tanti piccoli produttori di emergere. Per me – continua – è stata una storia importante, in cui ho continuato a scoprire talenti come ho sempre fatto negli anni".

Il programma e le novità

MasterChef Italia torna con una nuova stagione giovedì 14 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo Now. Come sempre, la valutazione dei piatti e la scelta di chi merita di entrare tra i concorrenti, è nelle mani dell'irresistibile trio di chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La novità di quest’anno tuttavia è che non saranno solo i giudici a valutare i piatti durante i live cooking e lo stress test ma, da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un ''giudice ombra''. Una volta assegnati tutti e 20 i grembiuli bianchi, i tre chef apriranno ufficialmente la sfida della Masterclass.

Anche quest'anno tanti gli ospiti, tra chef stellati ed esperti di food. Tra questi Joe Bastianich, in giuria per ben 8 edizioni; e il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre attesissimo da tutti gli appassionati.

Il libro di ricette targato Barbieri

Intanto è in libreria il ricettario di Bruno Barbieri “Si fa così. 75 ricette buone da impazzire e facili da fare”, dalla seguitissima rubrica YouTube, pensata anche per chi è alle prime armi ai fornelli. “Ci sono piatti semplicissimi, quelli da studenti fuori sede, e i grandi piatti della domenica in famiglia. E, per chiudere in bellezza, il mondo dei dolci”, racconta.