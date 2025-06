Il ritorno del ‘Gallo’: “Non suonavo da mesi. Che emozione essere sul palco con Vasco”

Imola, 13 giugno 2025 – C’è che anche il rocker si commuove: “Non suonavo al Dall’Ara da due anni. Quando Vasco (foto) mi è venuto a prendere dietro le quinte, mi ha portato sul palco e mi ha abbracciato sono stato accolto da un boato. Quasi mi sono scesi i lacrimoni”.

La voce del Gallo Golinelli, storico bassista del Kom è ammorbidita dal “sonnellino pomeridiano”, che fa prima di ogni concerto. Una tradizione, un mantra replicato anche ieri prima del secondo grande show da tutto esaurito nello stadio del Bologna.

Gallo, maglia rossoblù e tre canzoni nelle dita. Il gusto di suonare è lo stesso di un tempo?

“È un’emozione incredibile, erano sette mesi che non prendevo in mano il basso. Sette mesi dall’operazione che ha permesso di togliere dal mio corpo un altro male, un tumore fra il pancreas e il rene. Tanti interventi negli anni, fra coronarie, trapianto di fegato e quest’ultimo, ma, come direbbe Vasco...Io sono ancora qua”.

Claudio 'il Gallo' Golinelli e Vasco mercoledì al Dall’Ara (Chiaroscuro creative)

Lei poi sul palco di trasforma: Siamo solo noi, Canzone e Albachiara. Il medley di successi del Blasco appartiene a lei. Che significato ha suonarli davanti a uno stadio pieno?

“È qualcosa di impressionante. Nel buio, migliaia di telefonini accesi e puntati verso l’alto creano qualcosa come un mare di musica. Per quanto riguarda le canzoni... beh, ammetto di non aver nemmeno fatto le prove con la band, ma Vasco mi è stato accanto tanto tempo, e ormai sono quarant’anni che le suono. Praticamente è qualcosa che mi viene naturale”.

Ora è pronto a seguire il tour in giro per l’Italia?

“Andranno a Messina e anche a Napoli, in questo preciso momento ho bisogno di riposarmi un po’. Vasco vorrebbe che io facessi le ultime date di Roma, vedrò che cosa posso fare”.

E poi sta anche annunciando le date del tour del prossimo anno...

“Staremo a vedere, intanto mi godo lo spettacolo. Nel 2027 celebrerà i cinquant’anni di carriera, per l’occasione mi aspetto davvero qualcosa di speciale”.

A proposito, lei è imolese, che regalo sarebbe un concerto del Komandante nella sua città, ricordando i bei tempi dell’Heineken Jammin’ Festival?

“Qualcosa di incredibile. Ma sono sicuro che prima o poi Vasco tornerà a Imola, se non sarà l’anno prossimo accadrà in futuro, io ci credo”.

E’ notizia di qualche giorno anche che la sua città l’anno prossimo sarà senza lo spettacolo della Formula 1...

“È una cosa davvero triste, ormai l’interesse economico cancella anche la storia di un impianto che lo stesso Enzo Ferrari chiamava ’il piccolo Nurburgring’. Non abbiamo più i Circus, ma per fortuna abbiamo ancora la nostra vecchia e cara musica”.