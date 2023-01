Robbie Williams accende l’Unipol Arena a Bologna

Bologna, 21 gennaio 2023 – Cinque, quattro, tre, due, uno. Robbie Williams ha riportato Bologna con le lancette indietro nel tempo, ieri sera, nel suo primo mega show in Italia.

Un’esclusiva bolognese che replica anche oggi, sempre alle 21, prima di vedere la star impegnata sui palchi più importanti d’Europa. Ragazzine scatenate, adolescenti della Generazione Z stregate, quarantenni cresciuti negli anni ‘90 senza voce, mamme pronte a ricordare perché il divertimento non ha mai età.

La marea umana ha accolto l’arrivo sul palco dell’Unipol Arena dell’ex Take That, che si è presentato circondato da gabbie metalliche lucenti (che hanno preso poi la forma di televisori a tubo catodico, in puro stile Back to the 90s), prima di comparire in mezzo alla band con una sgargiante canotta dorata e percorrere la passerella fino a sfiorare (e poi abbracciare) gli sfegatati in prima fila, sempre con la sua carica inimitabile. E la simpatia, lasciandosi andare a battute e siparietti. Tatuaggi e collane ben in vista, cresta sbarazzina, capacità di tenere il palco come pochi nella sua generazione. E fan in visibilio dalla prima all’ultima canzone, anzi, ancora prima del concerto: poco prima dell’inizio dell’esibizione, dagli altoparlanti è partita Radio Ga Ga dei Queen e gli spettatori hanno cominciato a battere le mani a tempo, seguendo la voce di Freddie Mercury, lasciandosi andare all’adrenalina.

Poi, la scena se l’è presa, ovviamente, soltanto il cantante britannico. Si è partiti subito con Hey Wow Yeah Yeah e i fan hanno cominciato a scatenarsi infiammando il palazzetto di Casalecchio. Seguendo l’urlo di battaglia "Bologna, clap your hands", è scattato il finimondo. E ancora: la mitica Let Me Entertain You, Land of 1000 Dances, Monsoon, Come Undone… E tanti altri successi, uno dopo l’altro.

L’artista ha celebrato così gli oltre 30 anni di carriera (25 e qualcosa in più da solista) in un tour che recita Robbie Williams XXV, in numeri romani, come l’album uscito pochi mesi fa in versione Deluxe, che contiene alcuni dei suoi più grandi successi e dei brani apprezzati dai fan. Le canzoni più acclamate sono arrivate alla fine della festa, quando il pubblico aveva ancora molto da dare: Feel, Rock Dj, She’s the one e Angels, per chiudere una serata paradisiaca. Cellulari perennemente accesi, video e storie di Instagram come se piovesse, sorrisi, urla a squarciagola e divertimento. La città si appresta ad entrare in una stagione di concerti vivissima e, se questo è un primo assaggio, il menu promette bene. E allora: I just wanna feel.