Robbie Williams scaletta a Bologna, ecco le canzoni del concerto dell’Unipol Arena

Lo show della star britannica all'Unipol Arena

Bologna, 21 gennaio 2023 – Oltre trent’anni di carriera non si festeggiano mica tutti i giorni. E per i concerti all’Unipol Arena, Robbie Williams, ha messo in piedi un vero e proprio viaggio nei ricordi. Nella scaletta del concerto di ieri – e che stasera ‘bisserà’ all’Unipol Arena di Bologna – ci sono brani che arrivano dritti dritti dagli anni Novanta. Successi senza tempo alternati a quelli delle ultime fatiche di studio. Robbie Williams: ecco la scaletta del concerto Hey Wow Yeah Yeah Let Me Entertain You Land of 1000 Dances Monsoon Come Undone Everything Changes Don’t Look Back in Anger The Flood Love My Life Eternity Candy Old Before I Die Supreme Feel Kids Rock DJ No Regrets She’s the One Angels