Roberta Capua, malore in tv per l'ex Miss Italia

Roma, 10 luglio 2023 - Malore e preoccupazione in diretta tivù per Roberta Capua. La conduttrice televisiva ed ex Miss Italia, che da anni ha scelto di vivere a Bologna con la propria famiglia, si stava preparando per un’esibizione a ‘Non sono una signora’ su Rai Due, programma che vede volti noti dello spettacolo interpretare famose drag queen, condotto da Alba Parietti. Capua si stava preparando proprio per uno spezzone del programma in cui era previsto un siparietto che prevedeva l’ex modella vestito con l’abito molto stretto di una drag queen, Vulcanya. “Non respiro, non so se ce la faccio” ha detto Capua, prima di avvertire un leggero mancamento. “Mi sto sentendo male, apritemi il collo”, ha aggiunto. L’abito è infatti risultato troppo stretto intorno al collo dell’ex modella, provocandole un principio di svenimento. Poco dopo, tutto si è risolto per il meglio: la conduttrice è tornata a respirare regolarmente e ha potuto prendere parte allo show: “Ho trovato la forza, l’energia e il coraggio. Ma per un attimo ho temuto di dover abbandonare”, ha detto.