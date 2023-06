Roberta Capua al Salotto di Patrizia Finucci Gallo: “Amo Bologna. Bene l’addio al porta a porta, i portici ringraziano”

Bologna, 21 giugno 2023 – Ama profondamente la città che l’ha adottata, Bologna. E per questo, a volte, “i napoletani me ne vogliono”, dice. Il sindaco Matteo Lepore non le dispiace perché ascolta la cittadinanza e cerca di valorizzare le periferie.

Si schiera a favore dell’addio al porta a porta dei rifiuti perché “i portici, patrimonio dell’Unesco, il martedì sera diventavano una discarica: una vergogna”. Roberta Capua, conduttrice televisiva ed ex miss Italia, parla a tutto campo al salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel Il Guercino di via Luigi Serra, della sua carriera e della vita privata.

Dagli incontri con Silvio Berlusconi, che le fece i complimenti perché aveva ‘una bellissima chiostra di denti’. Al dolore più grande e rimasto finora inconfessato: la perdita di un figlio. Passando per gli esordi televisivi, anche al fianco di Raffaella Carrà, e il rapporto con la scienziata Ilaria Capua, cugina di Roberta.