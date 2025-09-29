Roberto Pazzaglia morto, addio al dj pioniere delle radio libere bolognesi

Bologna, 29 settembre 2025 - Addio a uno dei pionieri delle radio libere bolognesi, dj e “professionista della notte”. Così gli amici ricordano Roberto Petrillo - in arte Roberto Pazzaglia -, morto nei giorni scorsi a 67 anni. L’annuncio dei funerali, che si svolgeranno in forma privata, è stato dato sul gruppo Facebook ‘Sei di Borgo Panigale se…’. Il post ha raccolto centinaia di commenti, ricordi e ringraziamenti dedicati a Pazzaglia, che aveva deciso di mantenere il massimo riserbo - anche con gli amici - sulla malattia. Lascia la moglie Santa, il figlio Manuel e la sorella Maria.

Addio a Roberto Petrillo in arte Roberto Pazzaglia

La carriera tra radio e discoteche

Da Teleradio Bologna a Rete Centrale – emittente storica che, come ricordano in molti sui social, contribuì a far diventare grande – Roberto Pazzaglia ha tracciato un percorso unico nel panorama musicale e radiofonico bolognese. Dopo gli anni dietro il microfono, si è poi dedicato al mondo notturno delle discoteche. Una su tutte, il Variety di Bibi Ballandi, tempio del divertimento e della musica live, dove Roberto suonava.

Il negozio di dischi "Ricordi"

Prima di trovare piena espressione nell’universo radiofonico e musicale, il suo percorso ha seguito tappe diverse. Da giovanissimo, aveva iniziato a lavorare alla Volvo Auto Italia. E solo in seguito aveva deciso di seguire la passione per la musica. È così che è entrato a lavorare in uno dei luoghi simbolo per gli appassionati di dischi a Bologna: lo storico negozio “Ricordi" di via Ugo Bassi. Attività che, grazie alla competenza musicale, era arrivato a dirigere. Nel corso dei decenni, “Ricordi” era diventato uno dei negozi cult della città. Una sorta di “pianeta musicale” (grandi scaffali e un piano interrato dedicato ai generi classici e jazz in cui si vendevano vinili, musicassette, cd e dvd), fino alla chiusura avvenuta nel 2016.

La passione per gli animali

Pazzaglia non è stato soltanto un punto di riferimento della scena musicale bolognese, ma anche una figura impegnata nel sociale e nella tutela degli animali. Per diverso tempo ha ricoperto il ruolo di presidente della Leidaa Bologna – la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente – contribuendo attivamente a iniziative di sensibilizzazione, adozione e salvaguardia del benessere animale sul territorio.