Romano Prodi, lectio magistralis al San Domenico su “Quale bussola in un mondo che cambia?”

Bologna, 18 ottobre 2023 - È un’ampia panoramica sulla politica internazionale quella tracciata ieri sera dal professor Romano Prodi nella sua lectio magistralis che ha inaugurato la nuova stagione dei ‘Martedì di San Domenico’.

Prodi è in partenza per Pechino, dove domani il presidente Xi Jinping incontrerà quello russo Valdimir Putin in occasione del vertice sulle ‘Nuove vie della seta’.

Dialogando con Giorgio Tonelli, l’ex presidente della Commissione Europea ha cercato di dare risposte ad un quesito complesso: ‘Quale bussola in un mondo che cambia?’. Tanti gli spunti, a partire da quelli ispirati dalle recenti elezioni in Polonia, vinte dall’opposizione liberale ed europeista guidata dall’ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Un risultato "inatteso" che ha messo fine al governo guidato dal Pis di Kaczynski.

Per Prodi l’esito delle urne spingerà l’Europa "verso un abbandono degli estremismi. Dopo il voto polacco è più difficile che il populismo di destra avanzi. Questo può rappresentare un grosso strappo all’interno della coalizione di governo italiana – aggiunge - . Per me la spinta a nuotare nella corrente sarà molto più forte, ma poi bisogna vedere come reagirà la Lega. Il messaggio spagnolo e polacco, però, sono stati molto forti".

Se si ricostruisce un equilibrio in vista delle prossime elezioni e europee, è invece fortemente sbilanciata la situazione a livello globale. La crisi tra Israele e Palestina, per Prodi, non sarà di facile soluzione. "Nessuna delle grandi potenze che compongono il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha di per sé interesse ad alimentare questo conflitto – spiega - . La Russia ha rapporti con i Paesi Arabi ma buona parte della popolazione d’Israele è di origine russa, gli Stati Uniti hanno rapporti strettissimi con Israele ma anche una consistente componente di popolazione di origine islamica e fede musulmana, e lo stesso vale per la Gran Bretagna, la Francia e la Cina con la minoranza degli uiguri".

Nessuna di queste grandi potenze, però, "ha la forza di intervenire" ed essere risolutiva. Una situazione che favorisce il proliferare del terrorismo. "Gli Hezbollah libanesi agiranno? Io rispondo sì – prosegue Prodi - . C’è stata un’espansione e c’è una espansione del terrorismo e quello che è successo a Bruxelles lo dimostra". E anche l’Iran, storicamente nemico degli Stati Uniti, "è sempre stato dietro a queste situazioni e favorisce le tensioni con l’Occidente". "In questo momento abbiamo una mancanza di accordo tra le grandi potenze che favorisce il fiorire delle milizie non statali", precisa Prodi.

Dal conflitto in Ucraina, che in teoria non ha un legame diretto con quello che sta succedendo in Israele, la Russia trae vantaggio. "L’Ucraina è scomparsa dalle prime pagine dei giornali – osserva Prodi - . Zelensky era risuscito con un’operazione intelligentissima a tenere viva l’attenzione e a definire l’impegno di tutti come naturale".

"Un altro conflitto scomparso dai nostri media è quello del Nagorno Karabak – prosegue - e anche qui c’entra la Russia". Decisivi saranno i colloqui che domani il presidente americano Joe Biden affronterà a Gerusalemme con il suo omologo egiziano Al Sisi, con il re Abdallah di Giordania e il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen. E soprattutto il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Putin. "Che cosa si diranno? Purtroppo, non sarò nella stessa stanza con loro" ma "sono questi leader che hanno in mano la bussola".

"Da qualche mese i colloqui tra americani e cinesi sono ricominciati. Se le cose vanno come devono, con Biden che gestisce la reazione americana e Xi che dialoga con la Russia, allora c’è una speranza". In ogni caso, "questi tragici eventi hanno un impatto limitato sull’economia. Il mondo quest’anno non crescerà del 4% ma del 3%, ma il prezzo del gas e del petrolio non sono aumentati in maniera vertiginosa come in altre crisi del passato. Ci troviamo in una situazione di studio in cui tutti sono in tensione – conclude Prodi - ma nessuno sembra voler fare arrivare la tensione al dilà dei limiti".