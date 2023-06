Russel Crowe, il concerto a Bologna: incassi a favore degli alluvionati e premio speciale al Gladiatore

Bologna, 21 giugno 2023 – Al suo segnale scatenate la generosità. Russel Crowe il 27 giugno arriva a Bologna per un concerto – e questo è noto -, il cui incasso sarà devoluto alle popolazioni alluvionate. E anche questo si sapeva, ma la novità è che ‘il Gladiatore’ riceverà il Terraviva Green Award, un premio per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Un riconoscimento che sarà consegnato durante la conferenza stampa lunedì 26 giugno al Royal Hotel Carlton.

Alex Del Piero: “Evento unico per sostenere chi ha sofferto”

C’è di più. Anche le star sostengono l’evento (di cui Il Carlino è media partner), tra loro l’ex stella della Juventus e commentatore Sky, Alessandro Del Piero: “Un evento unico e speciale per divertirsi e aiutare chi ha perso tutto”, dice in un video inviato alla nostra redazione.

Il tour ‘Indoor garden party’

Venendo allo show, in programma alle 21 presso il Teatro Comunale Nouveau, è una delle tappe del tour internazionale della band del divo, che ne è voce e chitarra: il tour “Indoor Garden Party” ha preso il via il 9 maggio scorso in Australia e approda ora anche finalmente in Italia.

La tappa bolognese, dopo i concerti previsti a Catanzaro, Taranto e Roma non solo rappresenta l’unica possibilità per chi vive nel Nord Italia di assistere all’evento, ma assume un significato importante e dal forte impegno civile: Paolo Rossi Pisu, che con la sua Genoma Films organizza l’iniziativa, ha infatti scelto di devolvere – attraverso la raccolta fondi MIC – Cinecittà - l’intero incasso della serata, dedotti i costi tecnici, alle comunità dell’Emilia Romagna un’iniziativa di solidarietà subito ripresa dallo stesso Russell Crowe che l’ha appoggiata sentitamente e l’ha condivisa sui propri canali social.

Durante la conferenza stampa Russel Crowe riceverà il “Terraviva Green Award”, un prezioso riconoscimento per il suo costante e continuo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Il conferimento del premio sarà il kick-off ufficiale del Terraviva Film festival, dedicato al cinema migrante e ai temi dell’inclusione, dell’ambiente e della sostenibilità che in autunno avrà la sua quarta edizione promossa da Genoma Films e l’Associazione Amici di Giana.

Il concerto del 27 giugno è realizzato da Genoma Films, in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna e Bologna Welcome e con il sostegno di Ascom, Emilbanca, Riviera Marine, Calzanetto, Vertical Music Records e MEI.