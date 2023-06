Russel Crowe concerto a Bologna, agli alluvionati dell’Emilia Romagna l’incasso dello show

Bologna, 2 giugno 2023 – “Al mio segnale scatenate la solidarietà”. Rimaneggiare la frase che ha reso Russel Crowe una leggende è quasi d’obbligo, visto che l’ex ‘gladiatore’ ha deciso di devolvere l’incasso del proprio show musicale a Bologna a favore degli alluvionati.

L’appuntamento con i The Gentleman Barbers, è il 27 giugno, e a darne notizia è lo stesso attore neozelandese con un tweet.

Mondo della musica e dello spettacolo che in queste settimane è stato molto vicino agli alluvionati: da Gianni Morandi che aveva cantato Romagna Mia, a Cesare Cremonini e Nek, che si sono uniti alla protezione civile di Forlimpopoli per dare una mano ai lavori di ripristino.

The Gentleman Barbers al Comunale Nouveau

Crowe e la sua band si esibiranno al Teatro Comunale Nouveau del capoluogo emiliano per l'unica data italiana del tour Indoor Garden Party. L'iniziativa del Gladiatore arriva dopo le polemiche che accompagnarono Bruce Springsteen che cantò a Ferrara dopo appena 48 ore dall'alluvione in Romagna e sul palco non fece neppure un accenno a quel dramma.

Il concerto di Crowe, che ha raccontato di suonare la chitarra "per alleviare i propri dolori", e' organizzato dalla Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, figlio dell'attore Raffaele, scomparso nel 2019.