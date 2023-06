Russell Crowe, oggi il concerto per gli alluvionati a Bologna. L’abbraccio dei fan: "Un gigante dal cuore grande"

Bologna, 27 giugno 2023 – Lo attendono da un paio d’ore ma non demordono. I lettori del Carlino che si sono aggiudicati un posto alla conferenza stampa di Russell Crowe al Royal Hotel Carlton ieri, lo aspettano mentre lui, su un’autostrada con 17 chilometri di coda per un incidente da Roma a Bologna, sperimenta un tipo di italianità che magari non fa simpatia, ma che comunque non lo spegne.

Nelle immagini, la conferenza stampa di Russell Crowe: l’attore neozelandese ha incontrato i fan e ricevuto una copia storica de il Resto del Carlino edita nel suo giorno di nascita

E fa sapere all’organizzazione messa in piedi da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, con l’aiuto di tanti sponsor che hanno aiutato anche la causa degli alluvionati con tante donazioni, che lui passerà giusto un attimo dalla camera e poi arriverà dritto alla conferenza.

Un po’ wild style , come piace a Russell (ormai per tutti un nome), come quello che cerca sul palco quando suona con la sua band degli Indoor Garden Party. Come farà questa sera al Comunale Nouveau, dove, si prepari il pubblico, a un certo punto chiederà alla gente se vuole venire sotto il palco. "Solitamente nessuno dice no – ammette – e i vip in prima fila vengono travolti". Tra questi, fa sapere l’organizzazione, ci saranno Alessandro Del Piero, divenuto amico di Crowe quando giocava in Australia e Beppe Signori, già bomber del Bologna e della Lazio, la squadra che l’attore/musicista neozelandese tifa.

Tra i lettori che hanno voluto sostenere la causa prima di tutto, c’è Angelina Galeano, molto contenta di essere riuscita a partecipare alla conferenza stampa, ad ascoltare Russell Crowe in questa situazione speciale, ma soprattutto felicissima di sostenere questa serata benefica. Tra l’altro Crowe, che ammette di non aver avuto molto tempo per informarsi sulla tragedia dell’alluvione in Emilia-Romagna, racconta però di aver aderito subito alla proposta, perché in Australia il clima ha messo a dura prova la vita della popolazione. "Nel 2019 ho perso circa 400 acri di terreno della mia fattoria, che sono andati bruciati, abbiamo perso capi di bestiami e attrezzature, fortunatamente non ci sono stati danni alle persone, però ecco, ho accettato subito la proposta perché anche qui è un argomento importante". E lui ama il nostro Paese.

“Qui in Italia – dice – anche se a Bologna non sono mai stato, sento che le persone hanno verso di me un riconoscimento della qualità artistica. E non è che conoscano solo il mio film da Oscar, Il Gladiatore , ne hanno visti almeno una dozzina. C’è un rispetto da parte degli italiani che mi rende felice, e quando finisco il tour europeo tornerò in vacanza in Italia coi miei figli, per un viaggio di scoperta". E conclude: "In questo Paese c’è un’enfasi che amo molto, rispetto alle cose belle della vita".