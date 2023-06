Russell Crowe, il concerto per gli alluvionati: “Prima volta a Bologna, non vedo l’ora di visitarla”

Bologna, 26 giugno 2023 – “Russell Crowe sta arrivando”. All’hotel Cartlon lo aspettano tutti: stampa e lettori del Carlino che si sono aggiudicati l’accesso alla conferenza. Ogni tanto il falso annuncio interrompe il brusio della sala: “Pochi minuti ed è qui”. Dopo due ore di attesa, finalmente Crowe varca la porta. E ci tiene a precisare: “È la mia prima volta a Bologna. Non vedo l’ora di visitare questa città”.

E poi scherza: “Più mi trattenete e mi fate domande lunghe, meno posso visitarla”. Russell Crowe è in città per la tappa di domani, alle 21 al Teatro Comunale Nouveau di Bologna, unica tappa nel Nord Italia del suo tour "Indoor Garden Party".

Gli inviti delle star: Del Piero / Pupi Avati / Luca Ward / Vanzina / Bocci / Michieletto / Signori

Russell Crowe ha ricevuto la copia del Carlino del suo giorno di nascita

Una serata, di cui il Carlino è media partner, il cui incasso, dedotti i costi tecnici, sarà devoluto alle comunità dell'Emilia Romagna colpite dall’alluvione, per le quali lo stesso attore e regista neozelandese, - premio Oscar nel 2001 per il film "Il Gladiatore"- ha espresso solidarietà. “Ci tengo a ringraziare Paolo Rossi Pisu (di Genoma Films, ndr) per l’organizzazione del concerto - aggiunge Crowe - . Ma voglio sottolineare che l’obiettivo è quello di donare, di raccogliere per le popolazioni colpite dall’alluvione”.

Una situazione drammatica, quella della Romagna, che l’attore paragona agli eventi climatici che hanno colpito l’Australia negli ultimi anni. “Nell’ultimo decennio abbiamo attraversato cicli di inondazioni e incendi spiega - ho perso 300/400 acri della mia fattoria”.

Poi Crowe ci tiene a ribadire ancora una volta il motivo della tappa: la serata di solidarietà di domani. “Ho fatto musica per gran parte della mia vita - racconta - Il mio primo disco è uscito nel 1982. Quando suoni con una band non ti trovi di fronte a una ricetta, a qualcosa di predefinito, come quando reciti. Quando suoni c’è qualcosa di vivo, che cambia ogni volta, è questo che mi dà entusiasmo, eccitazione”.

Russell Crowe poi parla dell’ultimo pezzo ‘Let Your Sun Shine’. “A volte i testi che scrivo traggono ispirazione dai ruoli che interpreto - confessa -. Per questa canzone mi sono ispirato a Boy Erased - Vite cancellate. Interpretavo un pastore battista del Sud e Nicole Kidman nel film era mia moglie. Durante le riprese, a ho ascoltato molta musica jazz e gospel. Questo sicuramente mi ha influenzato e portato a scrivere questa canzone”.

“Una delle cose che mi piace tantissimo dell’Italia è che quando sono qui mi sento lo zio di tutti. Le persone mi salutano, mi riconoscono. Ma il rapporto con l’Italia non riguarda solo la fama, c’è qualcosa di più. Qui c’è rispetto e riconoscimento per le capacità artistiche. Ci tornerò in vacanza con i miei bambini - in realtà sono cresciuti ormai, sono pelosi e anche un po’ puzzolenti -. Visiteremo l’Italia in lungo e in largo, amo questa terra”