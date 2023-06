Russell Crowe, fan in delirio per il concerto a Bologna. Anche Alex Del Piero tra il pubblico

Bologna, 27 giugno 2023 – Alcuni fan lo aspettano dietro il teatro, in via Maserati, “speriamo di incontrarlo quando scende dal taxi”, confessano. Altri si accalcano all’entrata del Comunale Nouveau.

I primi dischi di Russell Crowe sono usciti negli anni '80

Aspettano Russell Crowe per l’ unica tappa nel Nord Italia del suo tour "Indoor Garden Party".

Una serata, di cui il Carlino è media partner, il cui incasso, dedotti i costi tecnici, sarà devoluto alle comunità dell'Emilia Romagna colpite dall’alluvione, per le quali lo stesso attore e regista neozelandese, - premio Oscar nel 2001 per il film "Il Gladiatore"- ha espresso solidarietà.

“Siamo a 900 biglietti venduti - dice Paolo Rossi Pisu di Genoma Films, che ha organizzato l’evento - , io sono felicissimo perché vedere che una persona come Crowe abbia fatto un gesto tanto grande per la Romagna e probabilmente farà anche una donazione sua gli fa onore”.

Nel pubblico, seduto accanto ai fan di Russell, arriva anche il calciatore Alex Del Piero, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma a cui pochi attimi prima dell’inizio del concerto il pubblico ha dedicato una standing ovation. C’è anche l’attore bolognese Orfeo Orlando in platea, che a novembre ha lavorato sul set con Tomas Arana, ‘competitor’ di Russell Crowe nel Gladiatore. “Sono contento che una casa di produzione bolognese, la Genoma Films, abbia avuto questa magnifica idea - dice Orlando -, è bello che anche a Bologna il cinema dia segni di riscossa. Sono curiosissimo di vederlo nella veste di musicista dopo averlo ammirato come grandissimo attore”.

L’attrice e conduttrice Chiara Sani è una fan di Crowe “sono felicissima ci sia questa opportunità visto che la situazione è tremenda per la Romagna è tremenda”.

Franco Grillini, politico e attivista, presidente onorario dell’Arcigay, legato a Genoma per il film “Let’s Kiss”, aggiunge: “quello che è successo in Romagna è stato un grandissimo disastro. abbiamo conosciuto Russell Crowe come attore, adesso vediamo se è così bravo anche come cantante. Il fatto che sia qui per solidarietà, a differenza di altri che non hanno nemmeno nominato la Romagna, gli fa onore. Oggi poi abbiamo la notizia che il governo si è deciso a nominare il commissario, il Figliuolo prodigo”.