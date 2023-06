Russell Crowe incontra i lettori del Carlino a Bologna: “Bello il suo impegno per l’Emilia Romagna”

Bologna, 26 giugno 2023 – Tra i fortunati lettori del Carlino che si sono aggiudicati l’incontro con Russell Crowe c’è Angelina Galeano. Ha aspettato quattro ore all’Hotel Carlton, è una cinefila doc e ha “rinunciato anche al Cinema Ritrovato oggi, solo per Crowe - confessa -. Ho già acquistato il biglietto per il concerto di domani. Mi piace molto l’idea che un grande attore come lui si stia preoccupando per quello che è successo in Emilia-Romagna”. Fabio Pierantoni segue l’attore dai tempi de Il Gladiatore

“Ho letto sul Carlino dell’iniziativa di oggi e ne ho approfittato subito - dice -, è un’occasione unica”. Con lui c’è Riccardo Finetti, fan dell’attore e musicista neozelandese. “È importante essere qui oggi - sottolinea - sostenere l’impegno di Russell Crowe a favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna”. Giovanni Giovannini aspettava Crowe da anni. “Incontrare una personalità grande come quella di Russell è una fortuna unica - dice - . Ringrazio il Carlino per avermi fatto partecipare. Sono riuscito anche a strappargli una foto, ma tremavo per l’emozione, chissà come sarà venuta”.

Maide Nanetti sfogliando il Carlino ha letto dell’incontro di questa sera. “È stato molto interessante, mi è sembrato una persona semplice, alla mano. Lo abbiamo sempre conosciuto come attore e ora non vedo l’ora di scoprirlo come cantante al concerto di domani”.