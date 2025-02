Bologna, apre una sala per ascoltare i vinili con 25mila dischi

Bologna, 13 febbraio 2025 – Apre i battenti venerdì 14 febbraio alle ore 18 (posti per l’inaugurazione già esauriti) la nuova Sala Ascolto Vinili di Biblioteca Salaborsa, che nasce nell’ambito di Bologna Città della Musica UNESCO grazie alla generosa donazione della collezione di dischi della famiglia Santonastaso, in particolare dei fratelli Carlo e Mario.

La Sala Ascolto Vinili

La nuova sala di ascolto (situata al secondo piano) è stata progettata per offrire il massimo della qualità sonora, grazie a un trattamento acustico professionale e a un impianto Hi-Fi di alto livello. Ospiterà su prenotazione studiosi, persone appassionate di musica o semplicemente curiosi, in un ambiente accogliente e raccolto, invitando chi accede a esplorare una vasta collezione di vinili nella loro dimensione più autentica di ascolto ambientale, senza l'uso di cuffie.

L’apertura al pubblico viene festeggiata nella Piazza coperta di Salaborsa con un intervento performativo dei fratelli Santonastaso, alla presenza dell’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo.

La collezione discografica

Dal rock al jazz, dalle colonne sonore all'opera lirica passando per i cantautori italiani e molto altro: generi musicali che si trovano nei circa 25mila dischi in vinile (78, 33 e 45 giri, i formati) che la famiglia Santonastaso ha voluto donare nel 2022 al Comune di Bologna.

Bologna Città creativa della musica Unesco diventa così una delle prime realtà italiane a proporre uno spazio esclusivamente dedicato all'ascolto dei vinili all'interno di una biblioteca pubblica; non solo, con hashtag #welovevinili la Sala Ascolto sbarca anche sui social e invita gli utenti a condividere su Instagram la propria esperienza del luogo. Al momento sono fruibili i soli dischi a 33 giri poiché il lascito è ancora in fase di catalogazione.

La famiglia Santonastaso

I dischi sono stati collezionati negli anni da Carlo Santonastaso, fratello minore di Mario e Pippo (celebre coppia comica del cinema e del teatro), "grande appassionato di musica che apriva volentieri le porte di casa per far ascoltare i suoi dischi agli amici, sul suo impianto avveniristico", come ha raccontato il nipote Andrea (anche lui attore) alla presentazione del progetto.

"Ne aveva tanti, alcuni erano sistemati anche in bagno – ha aggiunto Pippo –. Quando era libero dal suo lavoro all'Ospedale Bellaria, andava in giro per mercatini alla ricerca di rarità, anche se in realtà prendeva di tutto, come un disco di Patrizio Oliva, un pugile napoletano!".