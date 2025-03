La salute del futuro: Ilaria Capua incontra gli studenti al Copernico di Bologna

Bologna, 25 marzo 2025 – Dopo Walter Veltroni, la scienziata Ilaria Capua. Sono proseguiti, nei giorni scorsi, gli incontri al liceo Copernico, dal titolo, appunto ‘Pomeriggi Copernicani’, che da qualche anno fanno entrare i grandi temi d’attualità all’interno della scuola. Il ciclo di appuntamenti è stato reso possibile grazie al promotore, il professor Michele Montanaro, e alla dirigente scolastica, professoressa Claudia Giaquinto. L’idea è quella di educare da subito i ragazzi ai temi dell’educazione civica.

Dopo che l’ex ministro alla Cultura ha incontrato ragazzi e cittadinanza qualche settimana fa, parlando del legame fra i giovani e la politica, l’ultima ospite è stata la virologa e divulgatrice Capua, che ha parlato di come la salute stia vivendo una trasformazione epocale. Non più soltanto una questione medica, dunque, ma un equilibrio complesso che intreccia ambiente, economia, etica e società.

"Viviamo in un’epoca di crisi multiple – sanitaria, climatica, alimentare – ha spiegato – che derivano da squilibri profondi. La salute non è più un elemento isolato, ma il risultato di una rete complessa di fattori”.

Questa nuova prospettiva include discipline non strettamente biomediche, come il diritto, l’economia e l’informatica, riconoscendo il valore dei big data nell’analisi della salute globale. In un mondo sempre più interconnesso, la qualità delle informazioni e delle decisioni politiche diventa un elemento determinante per il benessere collettivo.