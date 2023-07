Samuele Bersani contro i trapper e autotune: frecciata a Sfera Ebbasta?

Bologna, 31 luglio 2023 – Nessun riferimento preciso ad un trapper in particolare, ma una critica dura, quella mossa dal cantautore bolognese Samuele Bersani attraverso i suoi profili social, sia Instagram che Facebook.

"Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporeanei della rima 'cantata' si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco – posta Bersani -, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera..."

Non compare il nome del diretto interessato, insomma, ma per molti fan non ci sarebbero dubbi: il cantante sta parlando di Sfera Ebbasta. Ipotesi probabile dopo che sui social ha iniziato a girare un video in cui si vede Sfera, appunto, alla prese con qualche problema tecnico sul palcoscenico.

Nell'estate dei battibecchi via social tra i cantanti, dopo Salmo contro Luchè e dopo J-Ax contro Paolo Meneguzzi forse è nata un'altra querelle? Vedremo come proseguirà. Non ci resta che attendere la prossima puntata.