San Barbaziano a Bologna, viaggio nella storia e nell’installazione dell’artista Per Barclay

Bologna, 3 febbraio 2025 – Si apre un’ex chiesa al pubblico, si inaugura un’installazione posta in dialogo con lo spazio e si sprigionano tante narrazioni che ci conducono per mano nella storia di Bologna. La protagonista assoluta è l’ex Chiesa di San Barbaziano, all’angolo tra via Cesare Battisti e via Barberia, fresca di un accurato restauro conservativo, dove da venerdì scorso (e fino a domenica) si può entrare e godere della sua visione sottolineata dall’installazione di Per Barclay ‘La Strage degli Innocenti’, attivatrice di tante riflessioni. L’opera è posta al centro di questa chiesa sconsacrata, che nei secoli ha vissuto tante avventure religiose, architettoniche e d’uso (è stata anche officina per auto): il nostro podcast di oggi, ‘Il Resto di Bologna’, ascoltabile sul sito del Carlino, su Google Podcast e su Spotify, approfondirà la sua vicenda, connessa a quella del suo architetto, il bolognese Pietro Fiorini (Bologna 1539-1629), che tra il 1608 e il 1612 la ricostruì dalle fondamenta, per sostituire la vecchia chiesa del convento omonimo ritenuta ormai inadatta alle nuove esigenze di culto definite dal Concilio di Trento.

All’ingresso da via Cesare Battisti ci si ritrova in un’unica navata, sulla quale si affacciano otto cappelle laterali, ed ecco lo spettacolare intervento di Per Barclay, artista norvegese classe 1955, che alla nostra Pinacoteca Nazionale ha fotografato il celebre dipinto di Guido Reni ‘La strage degli innocenti’ risalente al 1611, con una base sottostante in cui si specchiava. Della fotografia, quello che l’ha colpito è stato il riflesso del dipinto che risulta capovolto e che poi in una grande stampa ha appeso così in San Barbaziano, sopra una struttura riempita di olio esausto, in cui si riflette riprendendo la posizione originale.

L’opera di Reni raffigura l’episodio narrato nel Vangelo di Matteo: si tratta di una scena concitata e sovrastata da due angioletti con le palme del martirio. “La mia scelta – spiega Barclay – è fatta per rendere il significato più intenso, per dar voce all’assurdità del massacro che oggi è purtroppo così attuale. E in questa base nera ed elegantissima, che in verità è di una sostanza disgustosa, si può leggere l’apparenza delle cose”. Un intervento forte e arricchente, che parla con la visione di quei muri scrostati e pieni di stratificazioni che lo Studio Poggioli di architettura e design ha voluto consolidare, sottolineandola con i grandi infissi in corten e ottone brunito di richiamo industriale. Un paio di anni fa, prima di questa vera apertura e già con gestione Aics, si esibì nell’ex chiesa Michael Gira, fondatore della band industrial Swans, e il suono si addiceva proprio come un infisso di corten.

Un’operazione che riconsegna alla storia di Bologna la figura dell’architetto Pietro Fiorini. Che, come racconta nel nostro podcast Denise Tamborrino, curatrice del restauro e co-curatrice della mostra con Patrizia Cirino, in città fece tanti lavori importanti, ma, lavorando in San Pietro, dove si adoperò per la diminuzione del numero delle colonne della navata centrale per renderla più ampia, incappò in un vero disastro: nel 1599 la volta della chiesa crollò e il Fiorini fu costretto a fuggire a Modena per non essere incarcerato.