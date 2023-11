San Francesco e la missione di pace in città nel Medioevo

Bologna, 30 novembre 2023 – “Angeli, uomini, demoni...”. Tre parole importanti, visto che a pronunciarle fu San Francesco in piazza Maggiore. Parliamo del 15 agosto 1222, quando il patrono d’Italia venne chiamato nel cuore della nostra Bologna. La nostra città era un po’ la New York del Medioevo per via delle tanti Torri, e San Francesco venne qui per portare la pace, visto che andava in scena una guerra dentro e fuori le mura.

IL PODCAST

Di quella visita e di quella Bologna medievale ne parliamo oggi nel nostro podcast, ’il Resto di Bologna’, scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme di podcast o inquadrando il qr code in prima pagina.La visita dell’uomo della regola francescana, della quale ricorrono nel 2023 gli 800 anni, è ricordata da una targa di marmo nel cortile di Palazzo d’Accursio, testimonianza di quella famosa data e del discorso di San Francesco: "Tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace”.

In quella Bologna turrita è ambientato ’Fate la pace!’, racconto storico per bambini che fa parte della collana di Minerva edizioni ’Fatterelli bolognesi’, scritto da Tiziana Roversi. Pedagogista, scrittrice, libraia e già bibliotecaria in Salaborsa ragazzi, Roversi è l’ospite di oggi del ’Resto di Bologna’. E con lei scopriremo il legame tra San Francesco e la nostra città.