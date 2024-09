San Petronio gremita per Memorare 24: uno spettacolo di danza e musica per la pace

Bologna, 16 settembre 2024 - Come se la città, per un paio di ore, si fosse fermata; il tempo cristallizzato. Il battere, il levare e la bellezza di corpi che danzano sono i soli riferimenti che scandiscono la meditazione e le parole di pace. Sono 1300 i bolognesi che riempiono la basilica di San Petronio, a cui si aggiunge il pubblico che assiste in piedi, in rigoroso silenzio, senza applausi e senza telefoni, a ‘Memorare ‘24. Meditazione in San Petronio. Danza e canto per la pace’, preparazione al Giubileo 2025. Tutti gli occhi in cerca del bello e le orecchie tese ad ascoltare note e parole dal valore universale.

Ad accompagnare i ballerini dal vivo i professori d’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna (Foto Schicchi)

Un argine ai venti di guerra, antichi (come la strage di Monte Sole, 80 anni fa) e attuali, i fronti aperti in Ucraina e in Palestina. All’appello a partecipare all’evento hanno risposto artisti di fama internazionale: l’attore Gabriele Lavia, interprete dell’enciclica Fratelli tutti, e i danzatori Jacopo Tissi, Maia Makhateli, Sergio Bernal, Sasha Riva e Simone Repele con Yumi Aizawa, Estelle Bovay e Arianna Kob di CCN/Aterballetto. Ad accompagnarli dal vivo i professori d’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. ‘Memorare’ nasce da un’idea di Vittoria Cappelli, che ha realizzato il progetto artistico assieme a Valentina Bonelli e don Stefano Culiersi. Tre i temi in forma di dittici: guerra (conflitto; lamento), transizione (preghiera; compassione), pace (riconciliazione; speranza).

"L’arte è sempre stata legata alla spiritualità e all’annuncio cristiano - spiega il cardinale Matteo Maria Zuppi - Il mix è coraggioso e ci aiuterà a non accettare che la bellezza venga profanata dalla violenza e dalla guerra".

"La danza e la cultura sono il nostro linguaggio principale - aggiunge il sindaco Matteo Lepore - Questa chiesa è stata costruita per il dialogo e l’incontro, penso non ci sia scenografia più bella".