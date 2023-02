Sanremo 2023, Gianni Morandi da Fazio: "Che emozione, ma il vero festival è viverlo in gara"

Gianni Morandi

Bologna, 6 febbraio 2023 - E’ iniziata la settimana più magica dell’anno. No, non si parla del Natale ma di quella di Sanremo, che da domani terrà incollati allo schermo milioni di italiani. E visto che siamo entrati nel vivo del Festival che partirà tra poche ore, ieri Gianni Morandi, co-conduttore della 73esima edizione si è collegato da Sanremo con Che tempo che fa.

"Il ricordo più bello di Sanremo è quando vivi la gara: l'anno scorso è stata un'emozione bellissima, quando è venuto a trovarmi Jovanotti è stato fantastico. Da ospite o da conduttore è un'altra cosa", ha detto a Fabio Fazio il cantante di Monghidoro. E proprio alla gara lui, eterno ragazzino, ha partecipato ben sette volte. Lo ha condotto poi altre due volte.

"Sto bene, cerco di nascondere un po' l'ansia ma vicino ad Ama sono tranquillo, perché lui è uno che smussa tutti gli angoli, se c'è un problema lo risolve, è molto tranquillo. Ad Amadeus non ho potuto dire di no, perché sono attratto da Sanremo". Quindi non sarà l'ultimo come aveva ipotizzato l'anno scorso? "Direi che ora ne ho fatti abbastanza", ha risposto Morandi alle domande di Fazio.



I 65 anni di carriera di Morandi

Gianni Morandi quest'anno festeggia i 65 anni di carriera al fianco di Amadeus nella doppia veste di co-conduttore e ospite di Sanremo 2023. E così Fabio Fazio ieri sera gli ha regalato un video con tutte le sue hit e i momenti migliori della sua carriera. "Ho iniziato a cantare a 13 anni, con la maestra Scaglioni di Bologna, è bello ricordarlo. Rivedere tutte queste canzoni, questi anni, mi fa pensare al tempo che è passato, alle persone che ho incontrato: mi piace molto cantare con gli altri, fare gioco di squadra", ha spiegato Morandi, che ha definito Amadeus "un bel compagno di viaggio, anche se - ha scherzato alludendo alla campagna spot del festival - l'ho dovuto trascinare correndo, perché non si allena abbastanza".

Morandi l’8 febbraio sarà poi protagonista di un momento atteso, per la prima volta in trio con altri due big del palco come Al Bano e Ranieri, chiamati a scaldare il cuore del pubblico con le loro hit.

“Abbiamo fatto una prova oggi, ognuno canta i suoi successi più grandi e mi sono emozionato: ho rivisto Ranieri piccolino nel ’67 la prima volta che l’ho incontrato, così Al Bano, sarà un momento molto bello.”



Nuovi ospiti? “Abbiamo finito i soldi!”

Alla diretta a un certo punto si unisce anche Amadeus, in ansia per il derby Milan - Inter. «Nuovi ospiti? No abbiamo finito i soldi», dice sornione Amadeus tra le risate generali dello studio e dello stesso Gianni Morandi. Che Amadeus voglia stupire tutti con un ospite a sorpresa? Fazio prova a incalzarlo: “Hai parlato di una grande cantante e tutti hanno pensato ad Ariana Grande”.

“La grande cantante è Ornella Vanoni”, “ma tu avevi detto italo americana!”, ribatte Fazio, ma Amadeus non ha intenzione di sbottonarsi. “No, lo ha detto Fiorello, non io!”. Non ci resta che aspettare.