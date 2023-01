Sanremo 2023, Gianni Morandi con la sua prima corsa scalda i motori del Festival

Fantasanremo 2023: regolamento, quotazioni, bonus e malus. Come giocare

Bologna, 25 gennaio 2023 – Comincia “a cento all’ora” la trasferta sanremese di Gianni Morandi, prossimo co-conduttore del Festival di Sanremo 2023 insieme ad Amadeus. Stamattina, infatti, l’eterno ragazzo di Bologna e star del web ha pubblicato un video sui social in cui si diletta nella sua prima corsetta di Sanremo sulle note del celebre brano del 1963, coinvolgendo persone presenti sul marciapiede.

Giannni Morandi nella scorsa edizione del Festival di Sanremo

Anche lo scorso anno, infatti, lo storico cantautore era diventato virale per il suo jogging, al punto che al Fantasanremo di quest'anno la corsetta sul lungomare di Morandi diventa bonus. Si scaldano i motori del Festival della canzone italiana, e con queste premesse non vediamo l'ora di vederlo (e di giocare al Fantasanremo: ecco come).