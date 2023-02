Sanremo 2023, a Bologna spuntano già i primi meme sul Festival

Una carrellata dei meme bolognesi su Sanremo

Bologna, 8 febbraio 2023 - Sanremo è iniziato da meno di 24 ore ma grazie ai suoi momenti iconici è già in trending topic su tutti i social. Su Instagram, poi, la pagina @scritteignorantiabologna si sta sbizzarrendo nel creare meme su Sanremo in chiave bolognese.

Ecco che allora la scritta appesa da anni in via Petroni, "Dormire in diritto, impedirlo è un sopruso" viene photoshoppata al posto di "pensati libera" sullo scialle, Piero Pelù festeggia il 25 aprile in via del Pratello, Gianni Morandi armato di scopa per rimediare ai danni creati da Blanco diventa lo spazzino di quartiere e i tre conduttori vengono 'pizzicati' a fare serata in piazza Verdi.

Ma non solo. Tantissimi i meme più divertenti su questa prima puntata, guarda la gallery.