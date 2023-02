Sanremo 2023, Fedez strappa la foto del ministro Bignami vestito da ss. Lisei (FdI): “A tutto c’è un limite, specialmente con i soldi pubblici”

Galeazzo Bignami e Marco Lisei

Bologna, 9 febbraio 2023 – Bufera sul rapper Fedez, che ieri a tarda sera, dal palco galleggiante dello spin-off sanremese dalla Costa Smeraldo si è esibito con un free-style che ha dileggiato anche il viceministro ai Trasporti, il bolognese Galeazzo Bignami (Fd'I). Fedez ha prima citato “il viceministro vestito da Hitler”, poi ha strappato la sua foto diffusa anni fa in cui Bignami è vestito da camicia nera e con al braccio una svastica, un'occasione goliardica dalla quale lo stesso Bignami (la foto risale al 2005) ha preso ripetutamente le distanze nel tempo, condannando il nazismo e tutti i regimi totalitari.

Lisei (FdI): “C’è un limite a tutto”

Su Fedez però in mattinata si è scagliato Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia. “A tutto c'è un limite, soprattutto se lo fai con soldi pubblici!”, ha scritto Lisei su Facebook. “Sanremo lo ha superato quel limite, solidarietà a Galeazzo Bignami”. Sotto il post di Lisei in mattinata c'erano già oltre 300 commenti e 1.200 like.

Santori Pd: “Pessimo prodotto della destra bolognese”

Di diverso avviso Mattia Santori, papà delle Sardine e consigliere comunale del Pd, che invece sui social ha attaccato Bignami ringraziando Fedez. “Il 'viceministro vestito da Hitler' che Fedez ha mostrato a Sanremo si chiama Galeazzo Bignami ed è un pessimo prodotto della destra bolognese, cresciuto a provocazioni, disinformazione e xenofobia – ha scritto Santori su Facebook -. Un brillante rampollo di una forza politica disposta a tutto per raccattare ogni briciola di consenso facile, a dispetto della profondità e della verità. Saperlo in Parlamento già ci faceva rabbrividire, saperlo viceministro ci fa tremare. Grazie a Fedez per averlo spu….o in mondovisione”.

Frecciate anche al Codacons

Il testo improvvisato dal compagno di Chiara Ferragni è nell'occhio del ciclone anche per le frecciate alla ministra Roccella e al Codacons.