Santi Francesi: "Torniamo nella città simbolo"

Bologna, 21 gennaio 2023 - L’ultima volta che si sono esibiti a Bologna, pochi giorni prima delle chiusure per il virus, avevano di fronte una platea di pochi appassionati, in un piccolo locale. Era il 2020. Adesso, tre anni dopo, e dopo aver vinto l’ultima edizione di X Factor, i Santi Francesi, il duo composta da Alessandro De Santis e da Mario Francese, torna in città. Questa serà, però, suoneranno all’Estragon, tutto esaurito.

De Santis e Francese, riempire l’Estragon è tutto merito della televisione?

"È innegabile, la data era stata originariamente annunciata al Locomotiv, ma la richiesta di biglietti è stata così alta, da rendere necessario lo spostamento. Noi suoniamo insieme dal 2019, a Bologna eravamo stati nel 2020 al Cortile Cafe, per una serata che si chiamava Spaghetti Unplugged. Adesso a torniamo nella città simbolo della nuova musica italiana, in un locale che ha fatto la storia del rock negli ultimi decenni. La televisione funziona, eccome!".

Sino a qualche tempo fa si pensava che quella dei divi usciti dai talent fosse gloria effimera.

"Poi sono arrivati i Maneskin e tutto è cambiato. Il motivo è anche che ai talent si presentavano quasi esclusivamente cantanti solisti, non c’era l’idea della rock band in uno spettacolo televisivo. I Maneskin hanno dimostrato che si può arrivare dalla strada, avere una forte personalità, vincere un talent e infiammare le folle con un concerto".

Voi siete, appunto, un gruppo che ha già suonato tanto, avete vinto una edizione di Musicultura, portavate la vostra musica nei club. Era necessario partecipare a X Factor?

"Noi, proprio per il percorso che facevamo, non avremmo mai pensato di essere un gruppo da programma tv. Ci hanno cercato i talent scout di X Factor, e questa è già una lusinga, abbiamo detto sì. Si trattava di provare ad accelerare i tempi. Noi volevamo arrivare, volevamo che la musica fosse la nostra vita".

Probabilmente sarebbe successo comunque.

"Adesso le diverse provenienze si integrano, noi avevamo già acquisito una credibilità come band, grazie a X Factor, semplicemente tutto si è svolto in maniera più veloce. Ma devi comunque dimostrare, ogni sera che sali su un palco, di saper intrattenere il pubblico, di saper suonare, di essere ‘vero’, non solo un personaggio da televisione".

Una ‘autenticità’ che vi viene riconosciuta da artisti molto noti della scena rock italiana.

"È un motivo di orgoglio la relazione che abbiamo instaurato con i Fast Animals and Slow Kids. Andavamo ai loro concerti da fan, suoniamo musiche molto diverse, ci accomuna il piacere di essere, sul palco, entrambi un concentrato di energia. Quando i Fask hanno accettato di partecipare a un brano del nostro disco appena uscito, ‘in fieri’, è stato come vincere X Factor una seconda volta".